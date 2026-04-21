پاداش معرفی ماینرهای غیرمجاز در خراسان جنوبی ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستورالعمل جدید و بازنگری‌شده پرداخت پاداش معرفی مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارز، با هدف همکاری و تسریع در شناسایی این مراکز توسط معاون برق و انرژی وزارت نیرو ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه جدید، پاداش کشف ۱۰ ماینر اول از ۱.۵ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: همچنین پاداش ۱۰ ماینر دوم از ۱.۵ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش یافت.

دادگر گفت: پاداش کشف ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه، بدون تغییر و به ازای هر ماینر ۱.۵ میلیون تومان است.

وی خاطر نشان کرد: در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداش نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تعداد ماینرهای کشف‌شده در هر مرکز کمتر از ۱۰ دستگاه است؛ به همین دلیل سازوکار افزایش پاداش بر کشف ۱۰ دستگاه‌ اول متمرکز است.

دادگر با اشاره به نحوه محاسبه پاداش‌ها که به‌صورت پلکانی پرداخت می‌شود گفت: به عنوان مثال، در صورت کشف ۲۱ دستگاه ماینر میزان پاداش ۱۰ دستگاه اول هر کدام ۳ میلیون تومان (۳۰ میلیون تومان)، ۱۰ دستگاه دوم هر کدام ۲ میلیون تومان (۲۰ میلیون تومان) و یک دستگاه ۱.۵ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

وی از مردم شریف استان و مشترکان برق خواست تا در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، اطلاعات مکان مشکوک را باذکر نام استان،نام شهرستان، وآدرس دقیق محل ماینر به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک نمایند تا ضمن اطمینان خاطر از محرمانگی موضوع، پس از تایید کشف ماینر، پاداش شناسایی خود را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق شرکت توانیر، دریافت نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در پایان هدف از اصلاح این دستور العمل را افزایش مشارکت عمومی در شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، کمک به پایداری شبکه برق کشور و کاهش ناترازی برق با توجه به شرایط حساس کشور عنوان کرد.