به گزارش خبرنگار مهر آزاده نظربلند ظهر روز سه شنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد کتابخانه ها به عنوان مکانی برای فعالیت‌های فرهنگی یاد کرد و گفت: در فضاهای جدید فقط یک بخش به عنوان مخزن کتاب است سایر فضاها محل حضور و تجمع افراد کتابخوان است.

وی تصریح کرد: در استاندارد های جدید جهانی فضاهای زیر ۲۰۰ متر مربع به عنوان کتابخانه محسوب نمی شود که در خراسان شمالی میانگین این فضا ۳۳۰ متر مربع است .

نظربلند با بیان اینکه بسیاری از شهرهای خراسان شمالی فاقد کتابخانه است خاطرنشان کرد: ۱۷ پروژه نیمه در این استان وجود دارد که نیازمند تزریق اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی است که نهاد کتابخانه‌های کشور به تنهایی از عهده انجام این کار بر نمی آید.

وی اظهارداشت: با توسعه کتابخانه های سیار می توانیم مشکلات این حوزه را کاهش دهیم که هدف اصلی ما هم گسترش این کتابخانه های سیار در سطح کشور است.

نظربلند افزود: در حال حاضر ۷۲ کتابخانه سیار در کشور فعال است که به زودی ۱۴ کتابخانه اضافه می شود.