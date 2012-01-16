توسعه سوارکاری بدون واردات اسب ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری در نشست تجلیل از دامپزشکان فعال در باشگاه‌های سوارکاری و مراکز تولید و پرورش اسب افزود: توسعه ورزش سوارکاری در همه رشته‌ها منوط بر وجود اسب‌های ورزشی با کیفیت است و واردات نژادهای گوناگون اسب یکی از اولویت‌ها و ضروریات به عنوان پایه سوارکاری محسوب می‌شود.

وی خواستار اقدامات اساسی سازمان‌ها و نهادهای مسئول برای حفظ سرمایه‌های ملی شد و ادامه داد: با حل مشکل حمل و نقل بین المللی اسب باید زمینه صادرات اسب‌های اصیل ایرانی فراهم شود.

سرپرست فدراسیون سوارکاری اظهارداشت: افزایش تعداد اسب‌ها لازمه ترویج و توسعه سوارکاری است. تولید، پرورش، تربیت و نگهداری اسب باید با رعایت اصول علمی و فنی انجام شود که نقش دامپزشکان و دیگر متخصصان مربوطه در این حوزه بسیار مهم است.

وی با تاکید براینکه اسب‌های اصیل ایرانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهارداشت: ساماندهی، سالم سازی و هدفمند کردن واردات اسب امر مهمی است که باید با نگاه فنی، علمی ورزش و اقتصادی به آن پرداخته شود.

سرپرست فدراسیون سوارکاری گفت: فدراسیون در پیگیری مطالبات جامعه سوارکاری کشور جدی است و از توانمندی‌های همه فعالان در سطوح مختلف به عنوان یک اصل اساسی برای پیشبرد اهداف استفاده می کند.

حیدری همچنین خاطرنشان کرد: کمیته‌های تخصصی در فدراسیون با مشارکت فعالان کارآمد و دلسوز و علاقمند به سرنوشت سوارکاری کشور در حال شکل گیری است.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه بین سازمان دامپزشکی و فدراسیون نهایی شده گفت: رئیس سازمان دامپزشکی در پیگیری امور به ویژه قرنطینه جدی است و بزودی اعضای کمیته‌های مشترک معرفی می‌شوند.

حیدری تاکید کرد: پیگیری و حل مشکل حمل و نقل بین المللی اسب و هماهنگی سایر اقدامات می‌تواند موجب تحول در حوزه اسب، اسبداری و سوارکاری شود.