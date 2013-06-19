ورزش سوارکاری باید همگانی شود/ البرز استعداد تبدیل به قطب سوارکاری کشور را دارد

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه شرایطی در استان البرز فراهم شده است که تمام علاقمندان به سوارکاری می توانند به این رشته ورزشی بپردازند.

وی با بیان اینکه تصریح کرد: امروز باشگاه های سوارکاری در مکان های مختلف استان زیر نظر هیئت سواکاری استان تاسیس شده و در این باشگاه ها کلاس های آموزشی برای علاقمندان سوارکاری برگزار می شود.

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور ادامه داد: استان البرز به لحاظ تعداد باشگاه­ها حداقل دارای 40 باشگاه خوب و مرکز تولید و پرورش اسب است که بهترین باشگاه های سوارکاری از نظر امکانات و سطح کیفیت ارائه خدمات را در البرز داریم.

حیدری با اشاره به اینکه کشور در سال های اخیر از نظر افزایش تعداد سوارکاران، تعداد باشگاه و کسب عناوین قهرمانی در جهان شاهد اتفاقات خوبی بوده است، تصریح کرد: استان البرز نیز طی چند سال اخیر رشد خوبی در رشته سوارکاری داشته و امروز این استان در رشته پرش با اسب جایگاه خوبی در میان دیگر استان های دیگر دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون باشگاه های کوچک و بزرگ سوارکاری در البرز فعال است، اضافه کرد: در حال حاضر مسابقات سوارکاری استانی در البرز با کیفیت و در فضای بسیار خوب و امکانات و تسهیلات قابل قبولی برگزار می شود.

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور تصریح کرد: یکی از پتانسیل استان البرز در رشته سوارکاری این است که به عنوان پایلوت برگزاری مسابقات پرش با اسب اختصاصی است و تمام اسب ها حاضر در این مسابقات ایرانی و تولید داخل است. این مسابقات به صورت منظم برگزار می شود که یکی از کارهای برجسته در البرز بود.

استان البرز استعداد تبدیل به قطب سوار کاری را دارد

حیدری اظهار داشت: با توجه به اینکه استان البرز دارای جمعیت زیاد، شرایط اقلیمی آب و هوایی خاص و موقعیت جغرافیایی ویژه است می توان به آن به عنوان جایگاه سوارکاری کشور از سوی مسئولان توجه بیشتری شود. این استان استعداد تبدیل به قطب سواری کاری را دارد.

مسئولان البرزی به سرمایه گذاران با دید مثبت نگاه کنند

وی ادامه داد: حداقل کاری که مسئولان البرزی برای حمایت و ایجاد زیرساخت های لازم توسعه سوارکاری در استان البرز می توانند انجام دهند این است که به سرمایه گذاران این رشته ورزشی با دید مثبت نگاه کنند و برای سرمایه گذاری در این رشته ورزشی تسهیلات قائل شوند و به آن به عنوان یک حوزه اقتصادی نگاه نکنند.

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور افزود: بنابراین مسئولان باید به این رشته ورزشی به عنوان حوزه ای که در خدمت جوانان است توجه کنند. در این زمینه مسئولان استان می توانند سرمایه گذارها را تقویت کند و امکانات لازم برای جذب سرمایه گذار ها به این رشته را فراهم کند.

حیدری با بیان اینکه سوارکاری جزو ورزش های لوکس و برای پولدارها نیست، اضافه کرد: دیدن آموزش سوارکاری به این معنی نیست که باید اسب بخرد و بعد سوارکاری را یاد بگیرد. این مشکل مربوط به زمانی بود که سرمایه گذاری در این رشته انجام نمی شد و فرد مجبور بود که خودش اسب داشته باشد.

وی گفت: به بواسطه همین سرمایه گذاری ها یک امکان عمومی برای آموزش سوارکاری در استان ایجاد شده است و خدمات سوارکاری با این سرمایه گذارها فراهم شده است و افراد علاقمند می توانند با پرداخت حداقل هزینه در حد استفاده از یک استخر با پرداخت 15 هزار الی 20 هزار تومان برای یک جلسه سوار کاری ابتدایی را یاد بگیرند و بعد از آن می توانند سوارکاری را به صورت حرفه ای دنبال کنند بنابراین سوارکاری اختصاص به آدم های پولدار ندارد.

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور اظهار داشت: برخی از افراد این رشته را به صورت تخصصی و حرفه ای دنبال می کنند و بر روی آن سرمایه گذاری می کنند ولی برخی از افراد به صورت تفریحی و عمومی می خواهند سواری را دنبال کنند، این افراد از 2 میلیون تا یک میلیارد تومان نیز می توانند برای خرید اسب هزینه کنند بنابراین اسب عمومی با کمترین قیمت نیز وجود دارد.

حیدری با اشاره به اینکه اسب سواری و نگهداری از اسب در اسلام تاکید شده است، اضافه کرد: افرادی که تجربه نگهداری اسب را داشته اند حتما وضعشان بهتر می شود که نتیجه و ثمره توجه به اسب بوده است که برکت در زندگیشان بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط قرنطینه ای اسب در ایران برای اولین بار در تاریخ عمر فدراسیون سوارکاری فراهم شده است و سوارکاران ایرانی در مسابقات آسیایی و جهانی به خوبی درخشیده اند.

سوارکاری البرز پیشرفت های خوبی داشته است

رئیس هیئت سوارکاری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سوار کاری استان البرز طی سال های گذشته پیشرفت های خوبی داشته است، اظهار داشت: استان البرز دارای ورزشکاران مستعد و با انگیزه ای دارد.

حسن علیزاده گفت: تمام تلاش و کوشش ما این است که شرایطی را فراهم کنیم که علاقمندان این رشته ورزشی با کمترین هزینه بتوانند رشته ورزشی مورد علاقه خود را دنبال کنند که تاکنون در این راستا موفق عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: در مقایسه با سال های گذشته تعداد باشگاه های سوارکاری و ورزشکاران سوارکار در استان افزایش داشته است که از سفر ورزشکاران به استان تهران برای دنبال کردن رشته ورزشی خود به صورت مبتدی وحرفه ای جلوگیری کرده ایم و شرایط تمرین این عزیزان را در همین استان فراهم کرده ایم.

رئیس هیئت سوارکاری استان البرز تصریح کرد: با توجه به اینکه این رشته ورزشی مورد تاکید اسلام نیز است بنابراین توجه مسئولان به این رشته ورزشی در راستای همگانی کردن آن باید دوچندان شود.

مصاحبه: مهدی دهقان