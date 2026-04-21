نقش درخشان سازمان انتقال خون در جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، عمر علیپور عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد عملکرد سازمان انتقال خون در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: آنچه در گزارش‌های رسمی دولت و همچنین بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از مرکز اهدای خون تهران مطرح شد، نشان می‌دهد این سازمان در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور توانسته بدون ایجاد وقفه، نیاز مراکز درمانی را تأمین کند و این موضوع از منظر مدیریت بحران یک نکته قابل توجه است.

وی افزود: تأکید بر اینکه در این دوره حتی کوچک‌ترین اختلالی در روند فعالیت انتقال خون گزارش نشده، نشان‌دهنده این است که زیرساخت‌های تأمین خون در کشور از سطح قابل قبولی از آمادگی برخوردار بوده و در شرایط فشار نیز کارکرد خود را حفظ کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط بحرانی، هرگونه اختلال در تأمین خون می‌تواند به سرعت به یک چالش جدی در درمان بیماران و مجروحان تبدیل شود، اما تجربه این دوره نشان داد که با هماهنگی بین سازمان انتقال خون و مراکز درمانی، این زنجیره حیاتی بدون گسست مدیریت شده است.

نماینده مردم ماکو در مجلس دوازدهم با اشاره به اهمیت این تجربه گفت: آنچه اهمیت دارد صرفاً عملکرد یک نهاد نیست، بلکه هماهنگی کل نظام سلامت در چنین شرایطی است؛ موضوعی که باید برای آینده تقویت شود تا در بحران‌های احتمالی بعدی نیز پایداری خدمات درمانی حفظ شود.