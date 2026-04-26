 حکمرانی سلامت در هر کشوری بدون نهاد انتقال خون، فلج و ناکارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز یکشنبه ۶ اردیبهشت در مرکز جامع اهدای خون وصال حاضر شد و خون خود را اهدا کرد.

وی در این بازدید به امر حسنه اهدای خون اشاره کرد و افزود: به لطف خدا، مردم در حوزه اهدای خون، میدان دارند و فرهنگ آن را دارا هستند.

خسروپناه از زحمات سازمان انتقال خون و کارکنان این نهاد در دوران جنگ تحمیلی سوم تقدیر کرد و گفت: کارکنان انتقال خون، جهادگران گمنامی اند که از خود بویژه در دوران جنگ و تامین ذخایر خونی، عملکرد بسیار درخشان و موثری نشان دادند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: آنچه ضرورت دارد توجه ویژه به کارکنان این نهاد و رفع نیازهای معیشتی آنها است.

خسروپناه در ادامه با اشاره به اینکه حکمرانی سلامت در هر کشوری بدون نهاد انتقال خون، فلج، ناکام و ناکارآمد خواهد بود تاکید کرد: بر مسئولان حوزه سلامت لازم است در جهت رفع چالش‌های سازمان انتقال خون، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

گفتنی است احمد قره‌باغیان، مدیرعامل سازمان انقال خون ایران همراه با جمعی از معاونین و مدیران کل خود، در این بازدید به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در دوران جنگ پرداختند.