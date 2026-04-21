به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر شروع بازی‌های لیگ یک فوتبال از ۲۴ اردیبهشت مطرح شد تیم فوتبال مس کرمان از جمله اولین تیم‌هایی بود که تمرینات خود را شروع کرد.

نارنجی‌پوشان کرمانی ابتدا تمرینات با وزنه خود را شروع کردند و سپس برای تمرینات با توپ خود در ورزشگاه باهنر کرمان حضور پیدا کردند.

مسابقات لیگ دسته اول در آستانه ورود به هفته بیست و چهارم با شروع جنگ تعطیل شد و تا هفته بیست و سوم تیم‌های نساجی، مس شهربابک، صنعت نفت آبادان، سایپا، پارس جنوبی جم و مس کرمان ۶ تیم بالای جدول بودند و برای صعود تلاش می‌کردند.

اگر چه بیشترین شانس صعود برای تیم‌های نساجی، مس شهربابک و صنعت نفت آبادان است، اما تیم‌های سایپا، پارس جنوبی و مس کرمان نیز روی کاغذ برای صعود شانس دارند.

در کنار رقابت در بالای جدول، در پایین جدول نیز شهرداری نوشهر، نود ارومیه، مس سونگون و داماش گیلان برای بقا تلاش می‌کنند.

تیم فوتبال مس کرمان برای شروع لیگ پس از تمرینات با وزنه خود اولین تمرین خود را در چمن ورزشگاه باهنر با بازیکنان خود برگزار کرد.

در صورت ادامه آتش بس و برگزاری بازی‌های لیگ یک فوتبال تیم فوتبال مس کرمان اولین دیدار خود را در هفته بیست و چهارم باید در دربی کرمان میزبان مس شهربابک باشد تا علاوه بر حساسیت ال‌مسینو کرمان نتیجه این بازی در بالای جدول نیز اهمیت داشته باشد.

اگر اتفاق جدیدی در کشور رخ ندهد و بازی‌ها طبق برنامه اعلامی برگزار شود مس کرمان از ساعت ۱۶:۴۵ روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت دربی کرمان را برگزار خواهد کرد.

مس کرمان با ۳۳ امتیاز در رده ششم جدول و مس شهربابک با ۴۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد.