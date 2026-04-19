به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که شنبه ۲۹ فروردین ماه اعلام شد ادامه برگزاری بازی‌های لیگ برتر فوتبال مردان به بعد از جام جهانی موکول شده، حالا طبق اطلاعات خبرنگار مهر گویا قرار است لیگ یک فوتبال نیز از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود و به باشگاه‌ها اعلام شده که تمرینات خود را برای آماده‌سازی آغاز کنند.

طبق نامه‌ای که به باشگاه‌ها زده شده باشگاه‌ها باید نسبت به آغاز تمرینات و انجام اقدامات مقتضی جهت آماده‌سازی تیم، تمهیدات لازم را به عمل آورند تا شرایط حضور مطلوب در رقابت‌ها فراهم شود.

تیم فوتبال مس کرمان و مس شهربابک ۲ نماینده استان کرمان هستند که در لیگ یک توپ می‌زنند و باید با شروع مجدد لیگ برابر رقبا به میدان بروند.

تعطیلی لیگ درحالی اتفاق افتاد که ۲ تیم استان کرمان باید دربی ال‌مسینو را در روز یکشنبه ۱۰ اسفند در کرمان برگزار می‌کردند، اما با شروع جنگ در ۹ اسفند این بازی لغو شد.

مس شهربابک یکی از شانس‌های اصلی صعود به لیگ برتر است که با ۴۴ امتیاز در پایان هفته بیست و سوم در رده دوم جدول قرار دارد.

مس کرمان نیز با ۳۳ امتیاز در رده ششم جدول اگرچه روی کاغذ شانس کمی برای صعود دارد، اما امیدوارم به بهبود رتبه خود در جدول است.

حالا تیم‌های فوتبال استان کرمان باید تمرینات خود را شروع کنند و منتظر اعلام برنامه مسابقات لیگ یک باشند.