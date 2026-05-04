تیم فوتبال مس شهربابک صدرنشین لیگ یک فوتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برخی تیم‌های لیگ یک فوتبال با کسر ۳ امتیاز به دلیل نواقص موجود در کسب مجوز حرفه‌ای روبرو شده بودند، حالا مس شهربابک با برطرف کردن این نواقص توانسته ۳ امتیاز خود را پس بگیرد.

با رأی کمیته‌ استیناف و با توجه به اصلاح نواقص، سه‌ امتیاز کسر شده از تیم فوتبال مس شهربابک به‌ دلیل عدم‌دریافت مجوز حرفه‌ای به این تیم بازگردانده شد تا بدین‌ ترتیب شاگردان قاسم شهبا ۴۷ امتیازی شده و به صدر جدول لیگ‌یک صعود کردند.

شهربابکی‌ها در لیگ امسال با عملکرد خود یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر هستند و حالا با برگرداندن ۳ امتیاز کسر شده از این تیم، نارنجی‌پوشان شهربابکی صدرنشین لیگ یک شدند و منتظر تعیین تکلیف ادامه لیگ یک خواهند بود.

شاگردان شهبا مدتی است که همانند سایر تیم‌های لیگ یکی تمرینات خود را شروع کرده‌اند و به‌ عنوان یکی از مدعیان صعود تشنه برگزاری بازی‌ها هستند.

مسی‌های شهربابک در رقابت های لیگ یک فوتبال کشور از ۲۳ بازی خود، ۱۳ پیروزی، ۸ تساوی و ۲ باخت کسب کرده‌اند.