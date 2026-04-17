طالبی: خاتون بم قطعاً در لیگ برتر فوتبال بانوان حضور خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح جمعه در همایش پیاده وری خانوادگی کرمان با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامههای ورزشی عمومی اظهار کرد: مردم کرمان استقبال بسیار خوبی از این برنامهها دارند
وی با اشاره به ارزیابیهای صورتگرفته اظهار کرد: بر اساس گزارشهای اداره کل ورزش و جوانان و همچنین مشاهدات شخصی طی یکسال و نیم گذشته، در استان کرمان برنامههای متنوعی در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی برگزار شده است.
وی افزود: در این میان، کرمان تقریباً رکورددار اجرای برنامههای «صبح و نشاط» در کشور به شمار میرود.
طالبی، با اشاره به موقعیت محل برگزاری این برنامه، این مکان را در جوار گلزار شهدا و مزار سردار شهید حاجقاسم سلیمانی و از تاریخیترین نقاط استان توصیف کرد و افزود: در این محدوده چند اثر جاذبه گردشگری و باستانی قرار دارد و از مردم سراسر کشور دعوت میکنم برای بازدید از این ظرفیتها به استان کرمان سفر کنند.
وی افزود: تنوع برنامههای ورزشی و فرهنگی در شرق، غرب، شمال و جنوب استان مشهود است و مردم همواره استقبال بسیار خوبی از این برنامهها طنشان دادهاند.
وی کرمان را پایتخت مقاومت جهان اسلام خواند و با اشاره به نقش استان در دوران دفاع مقدس گفت: مردم کرمان حضور پرصلابتی در میدانهای مختلف داشتند.
استاندار کرمان با اشاره به حضور پرشور مردم در برنامههای مختلف استان در ۴۵ روز گذشته و در دوران جنگ رمضان، بهویژه تجمعات شبانه در میادین، اظهار کرد: این حضور گسترده نشاندهنده مشارکت بالای مردم در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی است.
وی افزود: در روز ۱۲ فروردین نیز یک برنامه حضور خودرویی در مسیری حدود ۴۰ کیلومتر برگزار شد که با استقبال چشمگیر مردم و تعداد بالای خودروها، رکورد قابل توجهی به ثبت رسید.
طالبی تأکید کرد: در کنار فعالیت نیروهای امنیتی و نظامی و تلاش دستگاههای اقتصادی، حضور مردم در صحنه حضوری تعیینکننده بود و قطعاً سرنوشتساز هم خواهد بود و ادامه این همراهی به نفع کشور است.
استاندار کرمان در پایان با اشاره به بررسی گزینههای مختلف برای آینده تیم فوتبال بانوان خاتون بم گفت: قطعی بدانید که خاتون بم در لیگ برتر بانوان کشور حضور خواهد داشت.
