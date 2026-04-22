به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه اعلام شد ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال به بعد از جام جهانی موکول شده برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتبال اعلام شد.

اردوی تیم ملی فوتبال مردان برای حضور در جام جهانی2026 برگزار و ۳۰ بازیکن به این اردو دعوت شدند که در ابتدا بازیکنی از گل گهر و مس رفسنجان به این اردو دعوت نشده بود، اما با اعلام فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل بیماری تنفسی به وجود آمده برای احسان محروقی بازیکن تیم فولاد خوزستان و از دست دادن چند روز ابتدایی تمرینات تیم ملی، کادرفنی تصمیم به دعوت از پوریا شهرآبادی بازیکن باشگاه گل‌گهر سیرجان گرفت تا او خودش را به کادرفنی تیم ملی معرفی کند و نماینده گل‌گهر در این اردو باشد.

مهاجم جوان گل‌گهری‌ها در اولین بازی دوستانه گل گهر در سال ۱۴۰۵ نیز ۲ گل برای سیرجانی‌ها به ثمر رسانده بود تا انگیزه‌های خود را برای سال جدید نشان دهد.

او در حال حاضر در کنار سایر ملی‌پوشان به تمرینات خود ادامه می‌دهد.