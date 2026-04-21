هشدار نسبت به تعدیل نیروهای پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، در نشست مدیران پرستاری دانشگاهها و سازمانهای حوزه سلامت در تهران با بیان اینکه جنگ بار دیگر آزمونی مهم برای نظام سلامت و جامعه پرستاری رقم زد، اظهار داشت: در این شرایط، هم مردم با حضور در صحنه و حمایت از کشور، انسجام و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند و هم جامعه پرستاری بار دیگر توانمندی و تعهد خود را بهخوبی اثبات کرد.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه، گزارشی از وضعیت میدانی پرستاران تهیه و به نهادهای مسئول ارائه شد که نشان میداد بخشی از پرستاران نسبت به عدم توجه کافی به زحماتشان گلایهمند هستند؛ با این حال، در بحران اخیر، برخلاف برخی پیشبینیها، میزان ماندگاری و حضور پرستاران در میدان خدمت نهتنها کاهش نیافت، بلکه تقویت نیز شد که جای قدردانی دارد.
نجاتیان ادامه داد: پرستارانی بودند که بهرغم توصیه خانواده برای ترک محل کار در شرایط ناامن، با احساس مسئولیت در محل خدمت حاضر شدند تا ارائه خدمات به بیماران دچار اختلال نشود. این روحیه ایثار و تعهد، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت کشور است.
وی اضافه کرد: بهرهگیری از ظرفیت بحرانها برای اصلاح سیاستها لازم است و باید از این تجربهها برای ارتقای جایگاه حرفه پرستاری در قوانین و تصمیمگیریها استفاده شود، چرا که در عمل، اهمیت این حرفه در شرایط بحرانی بهخوبی نمایان میشود.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری گفت: یکی از مهمترین مطالبات جامعه پرستاری، برقراری عدالت در پرداختها و جبران خدمات در شرایط ویژه است. در حالیکه بسیاری از کارکنان در بخشهای اداری در دوره بحران از دورکاری بهرهمند بودند، پرستاران با حضور مستمر در مراکز درمانی، بار اصلی خدمترسانی را بر دوش داشتند و انتظار میرود این تفاوت در سیاستهای حمایتی لحاظ شود.
نجاتیان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح دولت افزود: در این راستا، مکاتباتی با رئیسجمهوری انجام شده و موضوعاتی مانند «فوقالعاده خاص» پرستاران را در کنار سایر کارکنان حوزههای عملیاتی مثل نیروهای اورژانس، آتشنشانان و سایر خدمترسانان را پیگیر هستیم.
وی ادامه داد: نگرانیهایی در حوزه پرداخت کارانه در برخی مراکز درمانی، بهویژه در تهران وجود دارد. کاهش مراجعات در دوره بحران، منجر به افت درآمد اختصاصی بیمارستانها شده و این موضوع میتواند در ماههای آینده بر دریافتی کارکنان تأثیر بگذارد که لازم است دولت از طریق سازوکارهای جبرانی، این مسئله را مدیریت کند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: یکی از چالشهای امروز پرستاری در بخش خصوصی است. گزارشها حاکی از بروز تعدیل نیرو در برخی مراکز درمانی بخش خصوصی است که میتواند منجر به بیکاری تعدادی از پرستاران شود و نیازمند توجه و برنامهریزی جدی است.
نجاتیان گفت: متاسفانه شاهد بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفهای در برخی مراکز خصوصی هستیم. گزارشهایی از فعالیت افراد غیرپرستار با عناوین جعلی در برخی بخشها دریافت شده که ضرورت تشدید نظارتها با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی را دوچندان میکند.
وی افزود: لازم است همافزایی میان دستگاههای مختلف حوزه سلامت انجام شود. صیانت از جایگاه حرفه پرستاری و ارتقای کیفیت خدمات، نیازمند همکاری مستمر، تصمیمگیریهای منسجم و توجه عملی به مطالبات این قشر خدوم است.
نظر شما