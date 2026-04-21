آمادگی برای خرید حمایتی مرغ در خراسان جنوبی؛تأکید بر رعایت استانداردها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن ظهر امروز در نشست ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان حوزه دام و طیور، طی یک سال گذشته حداکثر همکاری برای تسهیل چرخه تولید در استان انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، روند تأیید استانداردهای بسته‌بندی و درج تاریخ محصولات با هدف کاهش چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان تسهیل شده است.

مدیر پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت محصول نهایی گفت: بر اساس استانداردهای ابلاغی، مرغ عرضه‌شده در بازار باید به‌طور کامل چربی‌گیری شده و از نظر سایزبندی در چارچوب استاندارد قرار گیرد.

روشن ادامه داد: در حال حاضر بخشی از تولیدات استان با این شاخص‌ها فاصله دارد که اصلاح فرآیند در کشتارگاه‌ها و واحدهای تولیدی را ضروری می‌سازد؛ با این وجود، برای جلوگیری از بروز تنش در بازار، در حوزه نظارت‌های کیفی با حداکثر انعطاف عمل شده است.

وی در خصوص نرخ خرید حمایتی مرغ بیان کرد: نرخ ابلاغی برای جمع‌آوری و ذخیره‌سازی مرغ مازاد، با در نظر گرفتن کنترل‌های کیفی، در بازه ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی تولیدکنندگان در استان قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب و در حدود ۲۷۰ تا ۲۷۸ هزار تومان را مطالبه می‌کنند.

روشن تأکید کرد: پشتیبانی امور دام آمادگی دارد مرغ مازاد تولیدی استان را با نرخ مصوب دولتی خریداری کند و در صورتی که تولیدکنندگان تمایلی به فروش با این قیمت نداشته باشند، می‌توانند محصولات خود را در بازارهای خارج از استان عرضه کنند.

وی افزود: برخی بازارهای هدف از جمله زاهدان، ظرفیت جذب این محصولات با قیمت‌های متفاوت را دارند.

مدیر پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط ابلاغی گفت: هدف، ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و توان خرید مصرف‌کننده است و در این مسیر، رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی به‌عنوان خط قرمز دنبال می‌شود.