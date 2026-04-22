کشتارگاه صنعتی مرغ نهاوند به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی از فعالیت مجدد کشتارگاه صنعتی مرغ شهرستان نهاوند پس از هشت سال خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و رفع موانع، یکی از دو واحد کشتارگاه صنعتی مرغ در شهرستان نهاوند که به دلیل پاره‌ای مشکلات هشت سال تعطیل بود، مجدداً به چرخه تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی، علاوه بر ایجاد اشتغال برای ۱۵۰ نفر، نیاز شهرستان به مرغ را نیز تامین خواهد کرد، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این واحد تولیدی ظرف سه ماه آینده فعالیت رسمی خود را آغاز کند.