پیش بینی برداشت ۱۲ تن گل محمدی از مزارع شهرستان بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ارزش افزوده بالا و نیاز آبی کم گل محمدی، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی منطقه و بهره‌وری از گیاهان کم‌آب‌طلب محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن بیان کرد: شهرستان بردسکن به جهت آب و هوای مناسب اولین شهرستان در سطح استان است که برداشت گل محمدی از اواسط فروردین ماه آغاز میشود و فرصتی مغتنم برای توسعه اقتصادی منطقه، به‌ویژه در راستای بهره‌برداری از گیاهان کم‌آب‌طلب است.

وی به ویژگی‌های منحصر به فرد گل محمدی اشاره کرد و افزود: گل محمدی، با وجود نیاز آبی کم، به دلیل عدم نیاز به نهاده‌های کشاورزی، گزینه‌ای ایده‌آل برای کشت در مناطق با شرایط کمبود آب محسوب می‌شود و این ویژگی‌ها، علاوه بر جنبه‌های زیست‌محیطی، آن را به یک محصول اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیز تبدیل کرده است.

مسروری با بیان اینکه بیشترین میزان گل محمدی برداشت شده در بردسکن، به صنعت پررونق گلاب‌گیری اختصاص می‌یابد گفت: بخش قابل توجهی از این محصول نیز به اشکال مختلف مانند گلبرگ خشک، غنچه خشک، مربا و سایر محصولات خوراکی فرآوری و به بازار عرضه می‌شود که نشان‌دهنده ارزش افزوده بالای این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با تقدیر از خانم موسوی، کارآفرین و تولیدکننده برتر گل محمدی در روستای باب الحکم شهرستان اظهار کرد: با توجه به اهمیت روزافزون گیاهان دارویی و معطر در صنایع مختلف و همچنین مزایای کشت گل محمدی در شرایط اقلیمی بردسکن، توسعه مزارع این گیاه در دستور کار این مدیریت قرار دارد.