نیشابور مهد تولید بیش از ۱۰۰ گونه از گیاهان دارویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مبارکی با اشاره با جایگاه گل محمدی در مذهب، فرهنگ و هنر کشورمان؛ اظهار کرد: متأسفانه خام فروشی گل محمدی باعث عقب ماندن ما از کشورهایی چون ترکیه، مجارستان و بلغارستان شده است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور افزود: در دنیا بیش از ۱۵۰ نوع فرآورده مختلف را می توان از گل محمدی استحصال کرد که در ایران چیزی حدود ۴۰ محصول از آن را در آزمایشگاه کار کرده ایم.

وی ضمن اشاره به پتانسیل تولید محصولات کشاورزی و فرآورده های آن مبتنی بر اقتصاد بدون نفت بیان داشت: در دنیا سالانه گلابی که از گل محمدی بدست می آید تجارتی بالغ بر یک میلیارد دلار است و سالی ۷ درصد به آن اضافه می شود.

مبارکی تصریح کرد: شهرستان نیشابور با اقلیم خاص خود، مهد تولید بیش از ۱۰۰ گونه از گیاهان دارویی است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور یادآور شد: حضور حکیم عطار نیشابوری و فضای اطراف آن، فرصت خاصی برای اگروتوریسم یا همان گردشگری کشاورزی دارد که با برنامه ریزی می توان برای شهرستان ایجاد درآمد کرد.