به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام امارات متحده عربی در بازداشت شماری از افراد، به بهانههای واهی و بیاساس را محکوم کرد.
بقائی خاطرنشان کرد: طرح این نوع ادعاهای بیمبنا و فضاسازی ضدایرانی نمیتواند اذهان را از مسئولیت مستقیم حامیان و پشتیبانان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی در تجاوز نظامی علیه ایران منحرف کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه این گونه فرافکنیها کمکی به اعتمادسازی بین کشورهای منطقه نخواهد کرد، دولت امارات را به رعایت حقوق و کرامت انسانی افراد و پرهیز از رفتارهای انتقامجویانه و بازگشت به اصل حسن همجواری دعوت کرد.
