به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز سهشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید کشور با تأکید بر جایگاه والای خانواده معظم شهدا، اظهار داشت: خانواده شهدا، چشموچراغ ما هستند و در فرهنگ ایرانی و بهویژه در فرهنگ لُری، این تعبیر معنایی عمیق دارد؛ یعنی خانواده شهدا عزیزترین، نور چشم و وجود ما هستند.
وی افزود: اگر این اصل را بپذیریم، انسان برای نور چشم خود هیچ کوتاهی روا نمیدارد، بنابراین، کوتاهی در حق خانواده شهدا هیچ توجیه عقلی و منطقی ندارد و باید در اولویت کاری همه مدیران قرار گیرد.
لزوم رسیدگی سریع به منازل تخریبی ناشی از موشکباران
استاندار لرستان با اشاره به تجربه مدیریتی خود در استان همدان، از طراحی برنامهای منظم برای ارتباط مستمر مدیران با جامعه ایثارگری خبر داد و تصریح کرد: همه مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و حتی مدیران نظامی و انتظامی موظف هستند بهصورت مرتب از خانواده شهدا سرکشی کنند. حدود ۲۰۰ مدیر داریم؛ اگر هر مدیر، سرکشی از ۱۰ خانواده را برنامهریزی کند، بخش بزرگی از مشکلات شناسایی و حل میشود و در این میان آنچه مهم است، اصل حضور و دلجویی است.
شاهرخی، تأکید کرد: باید نظام فکری مجموعه مدیریت استان را اصلاح کنیم، مجموعه حاکمیت و دولت به معنای هیئت دولت و همه دستگاههای زیرمجموعه ما مسئول هستند، ما بر سر سفره خون شهدا نشستهایم؛ اگر شهدا نبودند، امروز نیز جایی برای مدیریت ما وجود نداشت.
وی با تشریح اقدامات انجامشده پس از حملات اخیر، اظهار کرد: به بنیاد شهید دستور دادیم تا پنجشنبه این هفته، همه پرونده شهدای غیرنظامی بسته و به تهران ارسال شود. برای خسارتهای جزئی مانند شکستن شیشه یا درب نقداً تا سقف ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میکنیم. حدود پنج هزار واحد مورد کارشناسی قرار گرفتهاند و هیچ خانه، مغازه یا محل کاری بدون ارزیابی نمانده است.
مدیران را برای رسیدگی به امور خانواده شهدا و جانبازان «به خط» کردهام
استاندار لرستان، ادامه داد: برای واحدهایی که نیاز به تعمیر اساسی یا تخریب کامل دارند، مبلغی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت میکنیم تا بتوانند خانهای برای زندگی موقت تهیه کنند.
شاهرخی در خصوص بازسازی نیز، گفت: جلسات روزانه با بنیاد مسکن و شهرداریها برگزار میشود و باوجود محدودیت مالی، توانستیم لوازمخانگی موردنیاز را تأمین کنیم؛ اما مهمترین اصل، دلجویی از خانوادهها است که در ایجاد انگیزه تأثیر قابلتوجهی دارد.
وی، تأکید کرد: همه فرمانداران و مدیران اجرایی استان را برای رسیدگی به امور خانواده شهدا و جانبازان «به خط» کردهام و همه زیر نظر آقای آزادبخت عمل میکنند، هر ابلاغیه ایشان برای همه دستگاهها لازمالاجرا است و از ناحیه استان لرستان هیچگونه نگرانی در این حوزه نداشته باشید.
