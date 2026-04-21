۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

مدیران لرستان آمادگی لازم برای اجرای تمامی سناریوها را داشته باشند

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: باتوجه‌به تداوم در شرایط جنگی، مدیران استان آمادگی لازم برای اجرای تمامی سناریوها را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی عصر امروز سه‌شنبه در شورای پدافند غیرعامل لرستان، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها سبب شده تا در ایام جنگ رمضان، علی‌رغم آسیب به برخی حوزه‌ها، شاهد تداوم کارکرد و خدمت‌رسانی در همه زمینه‌ها باشیم.

وی با اشاره به نقش بسزای دو حوزه میدان و خیابان در جنگ اخیر، عنوان کرد: مردم باید از تداوم کارکرد خدمات و زیرساخت‌ها در همه حوزه‌ها اطمینان حاصل کرده تا با طیب خاطر، نقش خود را در خیابان و پشتیبانی از نیروهای مسلح ایفا کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به تداوم شرایط جنگی کشور در حال حاضر، تمامی مدیران دستگاه‌ها بایستی تعامل و هم‌افزایی حداکثری را با یکدیگر به عمل‌آورده و آمادگی لازم را برای اجرای تمامی سناریوها داشته باشند.

پور علی با اشاره به‌ضرورت تضمین استمرار خدمات در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان، تأمین انرژی شامل آب، برق، گاز، سوخت، حمل‌ونقل، تأمین نیازهای اساسی مردم و...، گفت: باتوجه‌به تهدیدات دشمن و نقش مستقیم این حوزه‌ها در امور معیشتی مردم، دستگاه‌های متولی امر بایستی با جدیت، برنامه‌ریزی لازم را برای مدیریت امور و تداوم کارکرد آنها به عمل‌آورند.

وی ادامه داد: اجرای امور اداری و برگزاری منظم جلسات در ایام جنگی، به‌منظور ارائه خدمات به جامعه، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و در نهایت پشتیبانی و حمایت از مردم و نیروهای نظامی باید به‌صورت منظم انجام شود.

کد مطلب 6807433

