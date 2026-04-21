مدیران لرستان آمادگی لازم برای اجرای تمامی سناریوها را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی عصر امروز سهشنبه در شورای پدافند غیرعامل لرستان، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل دستگاهها و زیرساختها سبب شده تا در ایام جنگ رمضان، علیرغم آسیب به برخی حوزهها، شاهد تداوم کارکرد و خدمترسانی در همه زمینهها باشیم.
وی با اشاره به نقش بسزای دو حوزه میدان و خیابان در جنگ اخیر، عنوان کرد: مردم باید از تداوم کارکرد خدمات و زیرساختها در همه حوزهها اطمینان حاصل کرده تا با طیب خاطر، نقش خود را در خیابان و پشتیبانی از نیروهای مسلح ایفا کنند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: باتوجهبه تداوم شرایط جنگی کشور در حال حاضر، تمامی مدیران دستگاهها بایستی تعامل و همافزایی حداکثری را با یکدیگر به عملآورده و آمادگی لازم را برای اجرای تمامی سناریوها داشته باشند.
پور علی با اشاره بهضرورت تضمین استمرار خدمات در حوزههایی مانند بهداشت و درمان، تأمین انرژی شامل آب، برق، گاز، سوخت، حملونقل، تأمین نیازهای اساسی مردم و...، گفت: باتوجهبه تهدیدات دشمن و نقش مستقیم این حوزهها در امور معیشتی مردم، دستگاههای متولی امر بایستی با جدیت، برنامهریزی لازم را برای مدیریت امور و تداوم کارکرد آنها به عملآورند.
وی ادامه داد: اجرای امور اداری و برگزاری منظم جلسات در ایام جنگی، بهمنظور ارائه خدمات به جامعه، همافزایی میان دستگاهها و در نهایت پشتیبانی و حمایت از مردم و نیروهای نظامی باید بهصورت منظم انجام شود.
