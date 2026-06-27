به گزارش خبرنگار مهر، امروز سالگرد شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام است.سیره تبلیغی و فرهنگی امام سجاد (علیه‌السلام) را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال هوشمندانه‌ترین الگوهای کنشگری دینی در تاریخ اسلام دانست.

این دوران که با خفقان شدید سیاسی بنی‌امیه و انحطاط اخلاقی و فکری جامعه اسلامی همزمان بود، نیازمند اتخاذ رویکردی بود که در عین حفظ کیان تشیع، پیام عاشورا را زنده نگاه داشته و زیرساخت‌های معرفتی جامعه را بازسازی کند.

پس از واقعه عاشورا، جامعه اسلامی دچار بهت و ترسی عمیق شد. دستگاه حکومت اموی با استفاده از ابزارهای ارعاب و همچنین ترویج اندیشه‌های جبرگرایانه، تلاش می‌کرد تا ریشه‌های معرفتی قیام را بخشکاند. در چنین شرایطی، امام سجاد (ع) با جامعه‌ای مواجه بود که از نظر معنوی دچار تهی‌شدگی شده و به سمت دنیاگرایی افراطی سوق داده شده بود. از این رو، سیره تبلیغی ایشان نه بر پایه تقابل نظامی مستقیم، بلکه بر محور «جهاد تبیین» و «بازسازی معنوی» استوار گشت. یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایشان در این مسیر، آگاهی‌بخشی به مردمی بود که بنی‌امیه تعمداً آن‌ها را به سمت جاهلیت مدرن آن زمان هدایت می‌کرد.

دعا؛ رسانه‌ای برای بیداری و کادرسازی فکری

تبیین معارف الهی در قالب دعا، برجسته‌ترین ویژگی سیره فرهنگی امام سجاد (ع) است. صحیفه سجادیه تنها یک کتاب دعا نیست، بلکه یک مرام‌نامه جامع برای زندگی ایمانی در عصر بحران است. امام (ع) در وضعیتی که ساختار جامعه اسلامی از نظر فکری و سیاسی خالی از معنویت شده بود، از زبان دعا برای انتقال مفاهیم عمیق سیاسی و اجتماعی استفاده کردند. ایشان در صحیفه سجادیه، «معادباوری» را به عنوان پادزهری در برابر دنیاطلبی ترویج شده توسط امویان به جامعه آموزش می‌دادند. در حالی که حاکمان وقت تلاش می‌کردند یاد مرگ و پاسخگویی در پیشگاه الهی را از ذهن مردم پاک کنند تا سلطه خود را تحکیم بخشند، امام (ع) با یادآوری مکرر مرگ و قیامت، پایه معرفت‌شناسی مردم را تغییر دادند. این رویکرد، در واقع یک مبارزه سیاسی غیرمستقیم بود؛ چرا که انسانی که خود را در برابر خدا مسئول می‌بیند، دیگر به راحتی تن به ستمگری حاکمان جور نمی‌دهد.

رسالت تداوم نهضت عاشورا و تاریخ‌نگاری زنده

بخش دیگری از سیره تبلیغی امام چهارم، بر پاسداشت و زنده نگاه داشتن واقعه کربلا متمرکز بود. ایشان با گریه‌های هدفمند و تذکر مداوم نسبت به مظلومیت سیدالشهدا (ع)، اجازه ندادند گرد فراموشی بر این نهضت بنشیند. تأکیدات و تشویق‌های امام سجاد (ع) در پاسداشت واقعه کربلا، بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری تاریخ‌نگاری عاشورا داشت. ایشان با بازگو کردن وقایع کربلا در مناسبت‌های مختلف، به نوعی به «جهاد روایت» دست زدند تا روایت تحریف‌شده امویان از این حادثه، جایگزین حقیقت نشود. این سیره نه تنها باعث حفظ جریان نهضت حسینی شد، بلکه الگویی برای تاریخ‌نگاران از آن زمان تا عصر حاضر فراهم آورد تا حقیقت عاشورا به عنوان یک جریان مستمر در رگ‌های تاریخ جاری بماند.

در حوزه فرهنگی، امام سجاد (ع) با نگارش «رساله حقوق»، زیربنای تعاملات اجتماعی و انسانی را بر اساس آموزه‌های وحیانی بازتعریف کردند. در دورانی که کرامت انسانی زیر پای قدرت‌طلبی حکام ذبح می‌شد، ایشان با تبیین حقوق متقابل فرد، جامعه، خالق و حتی اعضای بدن، یک نظام ارزشی جایگزین ارائه دادند. این حرکت فرهنگی، گامی بلند برای کادرسازی فکری بود که ثمرات آن در دوران امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) به شکل نهضت علمی بزرگ شیعه نمایان شد.

در مجموع، سیره تبلیغی و فرهنگی امام سجاد (ع) ترکیبی هوشمندانه از «دعا و نیایش» برای بازسازی درونی، «اشک و روایت» برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی، و «آموزش حقوق و تکالیف» برای نظم‌بخشی به زیست مومنانه بود. ایشان با تمرکز بر معادباوری و یاد مرگ، جامعه‌ای را که در مرداب دنیاگرایی اموی غرق شده بود، به سمت افق‌های بلند معنوی هدایت کردند و از این طریق، بستر لازم برای تداوم امامت و صیانت از اصالت اسلام را فراهم آوردند.