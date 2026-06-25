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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

نماز ظهر عاشورا در لاهیجان اقامه شد

نماز ظهر عاشورا در لاهیجان اقامه شد

لاهیجان- در این فیلم، اقامه نماز ظهر عاشورا در لاهیجان را مشاهده می کنید.

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فیلم: محمد صادق غلامی

کد مطلب 6870486

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