https://mehrnews.com/x3cqx2 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶ کد مطلب 6870486 استانها گیلان استانها گیلان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶ نماز ظهر عاشورا در لاهیجان اقامه شد لاهیجان- در این فیلم، اقامه نماز ظهر عاشورا در لاهیجان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6870486 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز ظهر عاشورا در زنجان عزاداری و سینه زنی مردم همدان در روز عاشورا ملایر یکپارچه در سوگ سیدالشهدا (ع) روضههای خانگی؛ میراثی که هنوز در خانههای گلستان نفس میکشد روایت یک تکه پارچه که پرچم مجلس امام حسین(ع) شد برچسبها نماز عاشورا لاهیجان
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