به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در حرم مطهر حضرت فاطمه اخری(س)، خواهر امام رضا(ع) در رشت، با اشاره به مأموریت انبیا، علما و حکمای الهی اظهار کرد: عالمان دینی و در رأس آنان انبیای الهی برای سه امر مهم آمدند؛ مقابله با جهل، مقابله با جهالت و مقابله با جاهلیت.
وی با بیان اینکه جهل، دشمن دیرینه بشریت است، گفت: هرچه جهل و نادانی در جامعه بیشتر باشد، آن جامعه عقبتر خواهد بود؛ چه این جهل نسبت به خود انسان باشد، چه نسبت به دیگران، احکام دین یا نسبت به خداوند متعال. بسیاری از نزاعها و اختلافها در جامعه بشری به واسطه جهل و نادانی شکل گرفته است.
علم، راه مقابله با جهل
آیتالله رمضانی علم را راه مقابله با جهل دانست و افزود: جامعه باید به سمت علم حرکت کند و نباید از عالم، متعلم و دوستدار علم خالی باشد. پیامبران الهی نیز مأمور تعلیم و تربیت انسانها بودهاند و پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «إنما بعثت معلماً»؛ من مبعوث شدم تا معلم باشم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به آیات قرآن کریم درباره تعلیم الهی تصریح کرد: خداوند خود معلم انسان است؛ «و علّم آدم الأسماء کلها». نخستین آیات نازلشده بر پیامبر اکرم(ص) نیز بر تعلیم انسان تأکید دارد؛ «علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم یعلم». علم، روشنایی میآورد و راه و مقصد را برای انسان و جامعه مشخص میکند.
تفاوت جهل و جهالت
وی در ادامه، جهالت را مربوط به حوزه تربیت نفس دانست و گفت: میان جهل و جهالت تفاوت وجود دارد. جهالت به تربیت نفس و استعدادهای عظیم انسان مربوط است. نفس انسان ظرفیتهای بزرگی دارد و این استعدادها باید در مسیر صحیح شکوفا شود.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه خداوند «رب» و تربیتکننده انسان است، اظهار کرد: اگر جامعهای با رذایل نفسانی مانند کبر، حسادت، کینه، دروغ، تهمت، غیبت، افراط و تفریط انس بگیرد، دچار عقبگرد میشود. انسان باید پیش از تربیت دیگران، خود را تربیت کند و بر نفس، چشم، زبان، گوش و رفتار خود مسلط باشد.
وی با اشاره به آموزههای اخلاقی اهلبیت(ع) افزود: بهترین امارت، امارت بر نفس است. اگر انسان اسیر نفس باشد، نمیتواند جامعه را اصلاح کند. جامعه زمانی از جهالت بیرون میآید که انسانها قوای خود را تربیت کنند و عقل، شهوت و غضب در جایگاه درست خود قرار گیرد.
جاهلیت مدرن و حاکمیت تمایلات مهارنشده
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، جاهلیت را مرحلهای فراتر از جهل و جهالت دانست و گفت: جاهلیت آن است که تمایلات مهارنشده، قوه شهوت و قوه غضب بر جامعه و حاکمیت مسلط شود. چنین وضعی جامعه را به نابودی میکشاند.
وی با اشاره به روایت «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة» تأکید کرد: هر کس امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. این نشان میدهد که مسئله امامت، محور خروج از جاهلیت است.
آیتالله رمضانی همچنین با اشاره به آیه «ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولی» گفت: از تعبیر جاهلیت اولی میتوان دریافت که جاهلیت دیگری نیز در تاریخ بشر پدید میآید؛ جاهلیتی که امروز میتوان از آن با عنوان جاهلیت مدرن یاد کرد.
وی با بیان اینکه جاهلیت مدرن با ادبیات فریبنده و ظاهراً فاخر وارد میدان میشود، افزود: امروز در دنیا از حقوق انسان، حقوق حیوانات و دفاع از ارزشهای انسانی بسیار سخن گفته میشود؛ اما در عمل شاهدیم که در غزه کودکان، زنان و انسانهای بیگناه به شهادت میرسند و مدعیان حقوق بشر در برابر این فجایع سکوت میکنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تصریح کرد: نظام جاهلی، مفاهیم را وارونه معنا میکند؛ جنگ را صلح، تجاوز را دفاع، ظلم را عدالت و زیادهخواهی را حق خود معرفی میکند. چنین نظامی هیچگاه سیر نمیشود و همواره به دنبال سلطه، غارت و باجگیری از ملتهاست.
عاشورا؛ قیام در برابر بازگشت جاهلیت
آیتالله رمضانی با اشاره به نقش امام جامعه در مقابله با جاهلیت اظهار داشت: تنها چیزی که میتواند در برابر نظام جاهلیت مقاومت کند، امام و نظام امامت است. اگر نظام امامت حاکم نباشد، مقابله واقعی و پایدار با جاهلیت ممکن نخواهد بود.
وی قیام امام حسین(ع) را مقابله با بازگشت جاهلیت دانست و گفت: امام حسین(ع) در برابر اندیشه جاهلی ایستاد؛ اندیشهای که دین را ابزار قدرت میکرد و حقیقت اسلام را به دست اشرار میسپرد. بنیامیه با تحریف دین، سطح دینداری را پایین آوردند، اما امام حسین(ع) سطح دینداری را بالا برد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه دین باید در جان انسان هضم شود، افزود: برخی دین را تنها میچشند، اما دین زمانی جامعه را سعادتمند میکند که در وجود انسان و جامعه هضم و جاری شود. اگر دین به معنای واقعی در جامعه پیاده شود، جامعه به سمت عزت، عقلانیت، عدالت و کرامت حرکت میکند.
وی ادامه داد: عاشورا به انسان میآموزد که در برابر شر، ظلم و تحریف کوتاه نیاید. عزاداری امام حسین(ع) زمانی به حقیقت خود نزدیک میشود که انسان را به بیداری، مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر نظام جاهلی برساند.
امام خمینی(ره) و احیای معنای عاشورا در عصر معاصر
آیتالله رمضانی با اشاره به انقلاب اسلامی گفت: در عصر ما، امام خمینی(ره) به عنوان دانشآموخته مکتب امام حسین(ع)، در برابر نظام جاهلی ایستاد و اسلام و عاشورا را دوباره برای جامعه معنا کرد. امام خمینی(ره) نشان داد که مکتب حسین(ع) انسان را به مقاومت، عزت و ایستادگی در برابر شر دعوت میکند.
وی افزود: امام خمینی(ره) با نفس مسیحایی خود جامعهای را که گرفتار جهل، جهالت و جاهلیت بود، بیدار کرد و در برابر نظام سلطه قرار داد. این حرکت، پرتوی از نظام امامت بود و نشان داد که مقابله با جاهلیت تنها با تکیه بر مکتب اهلبیت(ع) امکانپذیر است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به آینده جهان در عصر ظهور اظهار داشت: با ظهور امام زمان(عج)، نظام سلطه و جاهلیت سازمانیافته برچیده میشود و نظامی مبتنی بر عقلانیت، معرفت، عدالت، کرامت، معنویت و امنیت حاکم خواهد شد.
وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی نمونهای از این مسیر را به ملت ایران نشان داد. امروز نیز ملت ایران با تکیه بر تفکر عاشورایی و مهدوی در برابر نظام سلطه ایستاده و به دنبال عزت، استقلال، صلابت و کرامت است.
آیتالله رمضانی با تأکید بر اینکه ملت ایران برای حفظ عزت و استقلال خود هزینههای بزرگی پرداخته است، گفت: دشمنان بهترین فرزندان، فرماندهان، دانشمندان و عزیزان ما را از ما گرفتند، اما ملت ایران با مکتب عاشورا زنده است و در برابر جاهلیت مدرن سر فرود نخواهد آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجالس عزاداری امام حسین(ع) نباید تنها به اشک و سوگواری محدود شود؛ این مجالس باید به حماسه، بیداری و مقاومت تبدیل شود. اشک عاشورا باید انسان را در برابر ظلم، استکبار، تحریف دین و نظام جاهلی مسئول کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تأکید کرد: مکتب امام حسین(ع) مکتب عزت، عقلانیت، عدالت، کرامت و مقاومت است و جامعهای که با این مکتب زندگی کند، در برابر هیچ نظام جاهلی سر فرود نخواهد آورد.
نظر شما