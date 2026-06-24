امام حسین(ع) الگوی مقاومت ایران در برابر استکبار است

حجتالاسلام گرجی در گفتوگو با خبرنگار مهر با ارائه تحلیلی به یک فرمول قرآنی استناد کرد و گفت: در فهم اهداف قیام، ما باید از همان روشی استفاده کنیم که قرآن برای فهم آیات خود پیشنهاد میدهد؛ یعنی ارجاع متشابهات به محکمات و در واقع، برخی روایات یا تحلیلها درباره قیام، مانند «متشابهات» هستند که اگر بخواهیم دچار انحراف نشویم، باید آنها را بر «محکمات» عرضه کنیم.
حجت الاسلام گرجی ادامه داد: محکمات قیام امام حسین(ع) روشن است چراکه این فرمایش حضرت که «اگر دین خدا جز با کشته شدن من زنده نمیماند، پس ای شمشیرها مرا دریابید»، یک هدف محکم است، بنابراین هر هدفی که برای قیام تعریف شود اما با احیای دین خدا، اقامه حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر همخوانی نداشته باشد، باید با احتیاط برخورد شود. هدف امام حسین(ع) عمل به تکلیف الهی برای احیای دین بود، نه مقولاتی که خارج از این چارچوب معنا میشوند.
وی در واکنش به برخی شبهات جدید که قیام امام حسین(ع) را به بهانهجویی یا تلاش برای مذاکره و فرار از شهادت تقلیل میدهند، تصریح کرد: برخی افراد با رویکردی خاص، مدعی هستند که نشان دادن چهره «خونبار» از قیام امام حسین(ع) تحریف است و ایشان خواهان شهادت نبودند اما این یک مغالطه آشکار است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نهضت اباعبدالله(ع) را بهعنوان الگوی مقاومت در برابر استکبار جهانی قرار داده است، بیان کرد: امام حسین(ع) فرمودند «مثلی لایبایع مثله» یعنیمثل من با مثل یزید بیعت نمیکند و یک اصل هویتی است و این به معنای نفی مذاکره نیست، بلکه نشاندهنده آن است که هویت ما با نظام سلطه قابل جمع نیست.
وی تاکید کرد: مذاکره اگر از موضع ذلت نباشد و با هدف تثبیت ارزشها انجام شود، مانند صلح حدیبیه پیامبر اسلام(ص) است؛ اما نباید آن را با سازش از موضع ضعف یکی دانست.
حجت الاسلام گرجی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله «روش» در سیاست خارجی و مذاکرات پرداخت و تاکید کرد: نفس مذاکره، به خودی خود نه مطلقاً خوب است و نه مطلقاً بد بلکه خنثی است.
وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت «موضع» مذاکره است؛ مذاکرهای که از موضع ذلت باشد، عقبنشینی غیرتاکتیکی باشد یا منجر به پایمال شدن ارزشها شود، قطعا مردود است اما در صورتی که مذاکره از موضع قدرت و برای تثبیت توانمندیها باشد، مشابه صلح حدیبیه پیامبر(ص) خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به تجربه توافقات سیاسی گفت: نباید این گزاره غلط در ذهن نهادینه شود که «مطلق مذاکره خیانت است» اما در عین حال «نحوه اجرا» نیز بهاندازه «متن توافق» مهم است و گاهی متن توافق ایراد ندارد اما بد اجرا میشود.
حجت الاسلام گرجی با بیان اینکه تفرقه در جامعه، دشمن را جسور کرده و دستاوردهای حداقلی را نیز از ما میگیرد، اضافه کرد: باید ضمن نقد هوشمندانه و مطالبهگری مبتنی بر معیارهای ولایتمدارانه، مراقب باشیم که دوقطبیسازی صورت نگیرد و اتحاد امت اسلامی حفظ شود.
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