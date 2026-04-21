«جنگ رمضان» ترکیبی و شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف پورارین، بعد از ظهر سهشنبه در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانهای استان که در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: جنگ رمضان، یک جنگ ترکیبی و شناختی است و نیاز است خواص به دنبال تبیین زوایا و ابعاد این جنگ مهم باشند.
وی با تأکید بر اینکه جهاد تبیین یکی از اصلیترین وظایف فعالان فرهنگی و رسانهای در شرایط امروز است، افزود: نباید فریب عملیات روانی دشمن را بخوریم. دشمن در عملیات روانی تبحر بسیار زیادی دارد و باید مراقب فتنههای او باشیم. اگر تبیین در بین مردم به درستی انجام شود، رزمندگان در میدان نبرد نیز با قدرت بیشتری بر علیه دشمن اقدام خواهند کرد.
پورارین خاطرنشان کرد: ضرورت جهاد تبیین که مورد تأکید رهبر شهید بود، باید بیش از پیش برای مردم توسط فعالان فرهنگی و افراد دغدغهمند انقلاب اسلامی انجام شود.
نقش کلیدی رسانهها در خنثیسازی جنگ شناختی
این مسئول با اشاره به نقش کلیدی رسانهها و فعالان فرهنگی در خنثیسازی جنگ شناختی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن با بهرهگیری از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، به دنبال تحریف واقعیتها و ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، وظیفه اصحاب رسانه و فرهنگ تنها اطلاعرسانی صِرف نیست، بلکه باید با تولید محتوای دقیق، مستند و امیدبخش، در مقابل هجمههای روانی دشمن صفآرایی کنند. هرگونه غفلت در این عرصه، به منزله واگذاری میدان به دشمن است.
لزوم هماهنگی نهادهای فرهنگی برای جهاد تبیین
حجتالاسلام پورارین در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانهای استان تأکید و اظهار کرد: جهاد تبیین یک کار گروهی و شبکهای میطلبد. متأسفانه گاهی شاهد موازیکاری یا عدم همافزایی میان دستگاههای فرهنگی هستیم.
وی تاکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد با تشکیل کارگروههای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و جوانان انقلابی، بستر تبیین صحیح و همهجانبه را فراهم کند. امروز هر فعال فرهنگی باید یک «روایتگر حقیقت» باشد و اجازه ندهد دشمن با روایتهای دروغین، ذهنیت مردم را آلوده کند.
