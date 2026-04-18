به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف پورآرین بعد از ظهر شنبه در جمع گروهی از نوجوانان فعال در عرصه رسانه، با اشاره به ابعاد پیچیده جنگ امروز علیه جمهوری اسلامی، بر لزوم تقویت مدیریت افکار عمومی و پرهیز از روایتهای دشمن تأکید کرد.
پورآرین با اشاره به ماهیت رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم کاملاً منحوس و بیاعتبار، صرفاً برای مدیریت خاورمیانه و به عنوان بازوی نظامی آمریکا ایجاد شده و کاملاً دستنشانده است.
وی افزود: دشمن اصلی ما آمریکاست؛ همانگونه که امام راحل فرمودند شیطان بزرگ آمریکاست که خودش صحنه را مدیریت میکند تا اسلام در منطقه گسترش پیدا نکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با بیان اینکه جنگ شروعشده فقط نظامی نیست، تصریح کرد: امروز با تلفیقی از جنگ رسانهای، جنگ شناختی و جنگ معرفتی مواجهیم به همین دلیل کنشگران رسانهای باید دانش و مهارت کافی داشته باشند و صرف انتشار عکس از تجمعات، کار رسانه نیست.
وی با تأکید بر اهمیت «روایت اول» خاطرنشان کرد: کسی که روایت اول را خلق کند بر ذهنها مسلط میشود. اگر روایت اول در دست دشمن بیفتد، ما ناچار به دفاع میشویم. نمونه آن روایتسازیهای غرب درباره اورانیوم یا نفت بود که اگر مدیریت نمیشد، افکار عمومی متحد دشمن میگشت.
ضعف رسانهای داخلی؛ فاصله تا استانداردهای جهانی
پورآرین با بیان اینکه نیازمند اتاق جنگ رسانهای هستیم، گفت: ما از یک اتاق رسانه قوی و منسجم بیبهرهایم و هنوز در تولید محتوای بهروز، سریع، دقیق و غیرتکراری فاصله زیادی داریم.
وی افزود: نباید اجازه دهیم مدیریت افکار عمومی به دست افرادی بیفتد که اطلاعات کافی ندارند و با تحلیلهای غلط، مردم را تحریک به اختلاف میکنند. طرح سؤال و مطالبهگری از مسئولان خوب است اما نباید در دام بیاعتمادی کامل بیفتیم.
هشدار درباره روایتهای دروغین ترامپ
پورآرین در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: متأسفانه گاهی روایتهای ترامپ -که فردی دروغگو، قمارباز و شیاد است- را مبنای قضاوت خود قرار میدهیم. این اشتباه استراتژیک است و نباید بر اساس روایت دشمن، خودمان را مورد حمله قرار دهیم.
پورآرین در پایان ابراز امیدواری کرد که با آموزشهای تخصصی محتوایی، کنشگران رسانهای بتوانند در مدیریت افکار عمومی نقشی مؤثر و هوشمندانه ایفا کنند.
نظر شما