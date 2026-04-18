ملت ایران پیروز قاطع جنگ تحمیلی سوم است

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در چهل و نهمین شب از تجمعات خودجوش مردمی در قزوین که با حضور پرشور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف برگزار شد، با اشاره به موضع‌گیری‌ها و اظهارات شب گذشته رئیس‌جمهور آمریکا، این اقدامات را نمونه‌ای بارز از جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای دشمن علیه ملت ایران توصیف کرد.

وی با بیان اینکه ترامپ ملعون در صحبت‌های دیشب خود جز دروغ چیزی نگفت و قصد داشت روایت غلط و ساختگی خود را به افکار عمومی قالب کند، افزود: در چنین شرایطی وظیفه دوچندان مسئولان ما در حوزه رسانه و روایتگری، بیان شفاف، کامل و به‌موقع حقایق برای مردم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین تأکید کرد: اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از میدان نبرد ارائه دهیم باید اذعان داشت که ملت ایران پیروز قاطع این جنگ تحمیلی سوم است.

وی عنوان کرد: دلیل این پیروزی آن است که دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم از جمله ترامپ و نتانیاهو اعلام کرده بودند ظرف سه روز ایران را تصرف می‌کنند و برنامه‌ریزی مفصلی برای آغاز یک جنگ داخلی از درون و تهاجم از بیرون داشتند اما به لطف الهی و به برکت بصیرت ملت بزرگ ایران، در این نقشه شوم خود با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شدند.

حجت‌الاسلام پورآرین با دعوت از مردم به حفظ هوشیاری در برابر جریان تحریف و دروغ‌پراکنی رسانه‌های معاند، اتحاد و انسجام ملی را رمز عبور از شرایط حساس کنونی خواند و گفت: وظیفه ما اعتماد به مسئولان خدوم نظام است و مسئولان نیز باید با اعتماد به مردم و پشتوانه قرار دادن این حضور میلیونی، گام‌های استوارتری در میدان عمل بردارند.

وی با اشاره به واکنش سریع و مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر نقض عهدهای صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: ملت ایران دید که پس از کمتر از ۲۴ ساعت، رزمندگان شجاع ما در نیروهای مسلح با اقدامی قاطعانه، پاسخ پشیمان‌کننده‌ای به دشمن دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین اضافه کرد: ما از همین تریبون و از زبان مردم انقلابی قزوین اعلام می‌کنیم که فریب ترامپ قمارباز و دروغگو را نخواهیم خورد و با اعتماد راسخ به نظام جمهوری اسلامی، پشتیبان مسئولان خود هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین در تبیین پشتوانه دینی این ایستادگی ملی به آیه شریفه قرآن کریم «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً» استناد کرد و افزود: تفسیر این آیه شریفه که بارها مورد استناد مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) قرار گرفته این نوید را به ملت‌ها می‌دهد که اگر بر راه راست استقامت بورزند، خداوند به آنان فراوانی و گشایش عطا خواهد کرد. ملت شریف ایران اهل استقامت است و بدون این استقامت، هیچ پیروزی به دست نمی‌آید.

وی حضور ۵۰ شب متوالی مردم در صحنه را نه صرفاً یک تجمع سیاسی، بلکه یک عمل عبادی و ارزشمند توصیف کرد و گفت: چنانکه آیت‌الله جوادی آملی فرمودند، من به این حضور پرشور غبطه می‌خورم. این حضور با نشاط که از کودک و نوجوان تا پیرمرد و پیرزن در آن سهیم هستند، مصداق عینی همان فرمایش امام راحل (ره) است که فرمودند «مردم مبعوث می‌شوند و کار را تمام خواهند کرد».

حجت‌الاسلام پورآرین در پایان با تأکید بر اینکه رمز پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی سوم، وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان است، تصریح کرد: ما از مسئولان نظام به‌جد می‌خواهیم این حضور بی‌نظیر و پشتیبانی قاطع مردم را قدر بدانند و مسائل کشور را به‌طور کامل با آنان در میان بگذارند. ملت ما توجیه است، همراه است و پذیرای حقایق خواهد بود؛ به شرط آنکه روایت صحیح و به‌موقع از سوی تریبون‌های رسمی به گوش آنان برسد.