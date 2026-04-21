مذاکره دو غول انرژی درباره صادرات گاز ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، گروه انرژی انی ایتالیا روز دوشنبه (۳۱ فروردین) اعلام کرد که در حال مذاکره با همتای اسپانیایی خود رپسول و شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا) درباره شرایط صادرات احتمالی گاز از میدان کاردون ۴ (Cardon IV) این کشور آمریکای جنوبی است.

سخنگوی انی با بیان اینکه هنوز هیچ توافقی نهایی نشده است، مذاکرات میان انی، رپسول و پدوسا درباره احتمال و شرایط صادرات گاز از پروژه کاردون ۴ را تأیید کرد.

خبرگزاری بلومبرگ پیش از این روز دوشنبه گزارش داده بود که انی و رپسول درباره آغاز صادرات گاز طبیعی از ونزوئلا تا پایان سال ۲۰۳۱ به توافق رسیده‌اند.

ونزوئلا در ماه مارس اعلام کرد که «توافقنامه‌هایی راهبردی» برای تولید گاز با رپسول و انی امضا کرده است.

دلسی رودریگز، رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، در آن زمان گفته بود که این مذاکرات درباره تشکیل یک سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰ - ۵۰ بین انی و رپسول است.

این دو شرکت اروپایی به‌دلیل تحریم‌های پیشین آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئلا، امکان فروش محصولات تولیدی را به خارج این کشور نداشتند و در نتیجه ونزوئلا بیش از ۷ میلیارد دلار به انی و رپسول بدهکار است.