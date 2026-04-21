به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، پژوهشگران سیتی بانک روز دوشنبه (۳۱ فروردین) اعلام کردند: حتی در صورت تمدید آتش‌بس در خاورمیانه، برطرف شدن اختلال تردد از تنگه هرمز و بازگشتن تولید نفت به سطح پیشین تا پایان ماه ژوئن، احتمال می‌رود ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی جهان حدود ۹۰۰ میلیون بشکه کاهش یابد.

به گفته پژوهشگران سیتی بانک، این رقم شامل افت ۵۰۰ میلیون بشکه‌ای قبلی و کاهش ۴۰۰ میلیون بشکه نفت دیگر به‌دلیل تأخیر در افزایش تولید، مشکلات لجستیکی و خسارت‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه می‌شود.

سیتی بانک همچنین اعلام کرد: حتی در صورت برطرف شدن تنش‌های خاورمیانه در هفته جاری، ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی جهان تا پایان ژوئن به کمترین سطح در ۸ سال گذشته می‌رسد.

قیمت نفت خام در معامله‌های روز دوشنبه به‌دلیل نگرانی درباره تنش‌ها در خاورمیانه، حدود ۵ درصد افزایش یافت.

سیتی بانک همچنین اعلام کرد: چنانچه اختلال تردد از تنگه هرمز یک ماه دیگر ادامه یابد، مجموع کاهش ذخیره‌سازی‌ها به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه می‌رسد.

بر اساس این سناریو، احتمال می‌رود قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ۳ ماهه دوم، سوم و چهارم سال ۲۰۲۶ به‌ترتیب به حدود ۱۱۰، ۹۰ و ۸۰ دلار برای هر بشکه برسد.

بنا بر اعلام سیتی بانک، ادامه اختلال تردد برای دو ماه دیگر ممکن است کاهش ذخیره‌سازی‌ها را به حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بشکه برساند که پایین‌ترین سطح بی‌سابقه بر اساس داده‌های حدود ۲۵ سال گذشته است.

سیتی بانک همچنین پیش‌بینی کرد: در صورت تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز، قیمت‌ها تا سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ۱۳۰ دلار به ازای هر بشکه می‌رسد.