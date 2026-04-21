۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

برخورد صاعقه باعث فوت یک نفر در ایلام شد

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام گفت: برخورد صاعقه باعث فوت یک نفر در ایلام شده است.

علی محمد پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت : فردی حدود۶۰ساله از عشایر کوچرو لرستان در منطقه سیاه گلال بخش ماژین از توابع شهرستان دره شهر بر اثر رعد برق فوت شده است.

وی بیان کرد: هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان ایلام همچنان فعال است.

