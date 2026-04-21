به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به دوم اردیبهشت‌ماه سالروز تصویب اساسنامه سپاه در شورای انقلاب در سال ۵۸ گفت:. شاید یکی از اولین نهادهای برآمده از انقلاب که اساسنامه آن به‌صورت جامع در شورای انقلاب مورد بحث قرار گرفت و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت، اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد؛ هرچند که سپاه همزاد انقلاب شکل گرفته بود و در بسیاری از شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها فعالیت خود را آغاز کرده بود اما در این روز اساسنامه سپاه به تصویب رسید.

وی با تشریح مأموریت‌های سپاه تأکید کرد: مهمترین مأموریت ذاتی که به سپاه داده شده پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مهمترین سرمایه آن معنویتی برآمده از فرهنگ دینی و آموزه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی بود، از روز اول این سرمایه را به‌عنوان اساس و مهم‌ترین دارایی خود مورد توجه قرار داد و در دوران حیات بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز همواره به‌عنوان مجموعه‌ای مردمی و دارای انگیزه معنوی، مورد رضایت ایشان بود.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به روند رشد سپاه ادامه داد: سپاه در همان سال‌های ابتدایی در عین دارابودن سازماندهی، آموزش و طراحی، در متن عمل و انجام وظیفه شکل گرفت و مسیر طولانی معماری و ساخت سازمان‌های نظامی در ابعاد مختلف را در مدت کوتاهی طی کرد و به فضل الهی و با حمایت امام خمینی (ره)، پشتیبانی مردم و مسئولان، مقطع درخشانی را پشت سر گذاشت.

وی با اشاره به دوران رهبری انقلاب پس از امام (ره) اظهار کرد: در طول ۳۷ سال گذشته نیز سپاه همواره مورد توجه رهبر شهید انقلاب بوده و تدابیر اساسی در حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی به‌طور مستمر مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته است و سپاه به بسیاری از اهداف و نقاط آرمانی برای حفاظت از کشور، مردم و جغرافیای ایران دست یافته است.

سردار شریف با اشاره به دشمنی‌ها و تقابل‌های خارجی با ایران در طول حیات جمهوری اسلامی بیان کرد: در طول این ۴۷ سال، جمهوری اسلامی با رویارویی‌های متعددی با نظام سلطه به‌ویژه آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی مواجه بوده است، اما آنچه در ۴۰ روز جنگ رمضان گذشته رخ داد نشان داد که طراحی‌ها، آموزش‌ها و هدف‌گذاری‌های سپاه متناسب با تهدید بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان بوده و دستاورد این سال‌ها در این دوره کوتاه به‌صورت فشرده نمایان شد.

وی با اشاره به تهدیدات آمریکا افزود: یکی از کلیدواژه‌های همیشگی آمریکایی‌ها این بود که «گزینه نظامی روی میز است» و تلاش می‌کردند از این طریق ملت ایران را بترسانند، اما با اقدام جنایتکارانه و آغاز تهاجم نظامی، این رویارویی در بالاترین سطح شکل گرفت و خدارا شاکریم که سپاه همراه با سایر نیروهای مسلح کشور به‌ویژه در ۲۰ سال اخیر برای این رویارویی آماده شده بود.

رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه درباره آمادگی‌های عملیاتی نیروهای مسلح ایران اسلامی، یادآوری کرد: سپاه در بیش از ۱۹ رزمایش «پیامبر اعظم (ص)» که بیشتر آنها در منطقه خلیج فارس انجام شد همواره سناریوهای محتمل رویارویی با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در بالاترین سطح تهدید را مورد توجه داشت و در این فرصت شایسته است از فرماندهان شهید سپاه بخصوص سپهبد شهید سلامی که دشمن را به‌خوبی شناخته بود و همواره تاکید می‌کرد که رویارویی ما با آمریکایی‌ها حتمی و قطعی است، یاد کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ ایشان در سخنرانی در مجمع فرماندهان با صراحت گفتند که هیچ گریزی از این رویارویی نیست چون آمریکایی‌ها نمی‌توانند نظام قدرتمند جمهوری اسلامی را تحمل کنند. با همین منطق در واقع آمادگی‌ها و توانمندی‌ها و آموزش‌های سپاه را طراحی کردند و شخصیت‌های برجسته و دارای سابقه طولانی نظامی ما نظیر شهید رشید و شهید باقری نیز در این رزمایش‌ها حضور داشتند و به‌صورت جدی در قالب وظایف خود در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح در جزئیات این رزمایش‌ها و افزایش توانمندی‌های سپاه، چه در حوزه‌های موشکی، پهبادی، شناوری و رزم دریا و چه در حوزه اشراف اطلاعاتی نقش داشتند.

سردار رمضان شریف درباره آغاز تجاوز آمریکایی - صهیونی به ایران در جنگ تحمیلی اخیر نیز اظهار کرد: به محض اینکه آمریکایی‌ها حمله و تجاوز جنایتکارانه گسترده نظامی به ایران را شروع کردند، محصول آن اشراف و آن بانک اطلاعاتی غنی از توانمندی‌های دشمن خصوصاً در منطقه مورد استفاده قرار گرفت و پایگاه‌های نظامی آنها مورد هدف واقع شد.

رئیس مرکز افزود: خدا را شاکریم که سپاه و دیگر نیروهای مسلح کشور با دقت، دوراندیشی و شناختی که از رفتار احتمالی دشمن داشتند توانستند ضرباتی که طراحی کرده بودند را ظرف مدت کوتاهی به دشمن وارد سازند. آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب و تعدادی از فرماندهان برجسته نظامی ما طی جنگ ۱۲ روزه و شروع جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسانده بودند و تصور می‌کردند امکان پاسخ برای جمهوری اسلامی فراهم نیست.

وی با تأکید بر اینکه این اتفاق بیانگر اشتباه محاسباتی دشمن است، گفت: این مصاف و رزم تاریخی که در حال حاضر ۴۰ روز ادامه پیدا کرده و فعلا در سکوت صحنه نبرد نظامی است، به گونه‌ای که همه دنیا و نظامیان عالم از قدرت، شیوه و تاثیر پاسخی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تهدید دشمن داشتند، شگفت‌زده شدند.

شریف ادامه داد: دفاع مقدس جانانه ما در مقابل حزب بعث و سپس تلاش‌های ما برای تثبیت امنیت کشور در شمال غرب و جنوب شرق کشور که مرهون تلاش‌های بی‌وقفه فرمانده شهید سردار پاکپور است، شرایطی را فراهم کرد که در هنگام درگیری با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، گروهک‌های تجزیه‌طلب باوجود طراحی انجام شده و وعده‌های بسیاری که به آنها داده بودند، نتوانند کوچک‌ترین تحرکی از خود نشان بدهند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به امنیت داخلی کشور تأکید کرد: تلاش‌های گذشته در دفاع مقدس و تأمین امنیت مناطق مرزی موجب شد با تلاش پاسداران انقلاب و دیگر نیروهای رشید و مقتدر نیروهای مسلح، در جریان درگیری با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، گروهک‌های تجزیه‌طلب نتوانند کوچک‌ترین تحرکی داشته باشند. علاوه بر این ارتباط عمیق و طولانی‌مدت سپاه با مردم در مناطق مختلف کشور موجب شد در زمان درگیری، مردم در سراسر کشور حامی نظام و نیروهای مسلح باشند و این پیوند یکی از مولفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی است.

وی افزود: سپاه همزمان با تقویت بنیه دفاعی و نظامی خود، از طریق قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی و سازندگی در مناطق مختلف کشور خدمات گسترده‌ای ارائه داده است و همین ارتباط معنوی موجب شده مردم در جنگ اخیر مانند دفاع مقدس اول پشتیبان اصلی سپاه باشند.

رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به خودکفایی کشور در زمینه دفاعی، تصریح کرد: همه ما شاهدیم که در زمان آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله از نظر صنایع دفاعی و قدرت نظامی در چه وضعیتی بودیم و امروز هم همه شاهدند که به دلیل آن مجاهدت‌ها و پیگیری‌ها و با شناخت توانمندی‌های داخلی، در تمام این رویارویی اخیر همه تجهیزات مورد نیازمان تولید داخلی - چه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چه در مراکز تحقیقاتی سپاه - بود و این نکته بسیار کلیدی و ارزشمندی است. در صورت تداوم درگیری هم، از آنجا که ما وابسته به هیچکس نیستیم و منتظر رسیدن هواپیماهای دیگران برای تکمیل تجهیزات لجستیکی خود نیستیم، در یک رویارویی بلندمدت احتمالی هم ان‌شاءالله پیروز میدان خواهیم بود.

وی با اشاره به عوامل پیروزی ایران اسلامی در نبرد اخیر اظهار کرد: اطاعت مردم از رهبری، شجاعت مردم در میادین و خیابان‌های شهرها در سراسر میهن اسلامی و همینطور مجاهدت و ازخودگذشتگی نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی هوافضای تاریخ‌ساز کشور - که امروز زبانزد همه نظامیان دنیاست – و نیز حضور مقتدرانه و بسیار موثر نیروی دریایی سپاه از مهمترین مولفه‌های قدرت ما در میدان بود.

سردار رمضان شریف تأکید کرد: جا دارد از فرمانده شجاع و کاردان و لایق نیروی دریایی سپاه شهید دریاسالار علیرضا تنگسیری یاد کنم؛ شاید با قاطعیت بشود گفت که همه پاسداران ما در نیروی دریایی سپاه قلباً عاشق منش این شهید عالیقدر و مخلص بودند و تلاش می‌کردند به هر قیمت که شده منویاتی که ایشان به نمایندگی از فرمانده کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم الانبیا و فرماندهی سپاه ابلاغ می‌کردند را به مرحله عمل برسانند؛ کما اینکه بستن تنگه هرمز با فرمانی که این شهید صادر کرد در کوتاه‌ترین زمان عملی شد و موضوع کنترل هوشمند آن نیز در دستور کار قرار گرفت و مسئولان کشور هم به این توانمندی پی بردند.

وی تأکید کرد: پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نیروهای مسلح کشور بویژه ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با انگیزه‌ای مضاعف برای دفاع از انقلاب آماده‌اند و چه پیروزی در عرصه نظامی و چه شهادت، هردو آرزوی همه کسانی‌ است که از روز اول تا در سپاه بوده‌اند. تاکید می‌کنیم انگیزه جوانانی که در سال‌های اخیر به سپاه پیوسته‌اند کمتر از انگیزه نسل اول نیست؛ چراکه اولاً لذت پیروزی مقابل دشمن آن‌هم آمریکا و رژیم صهیونی را چشیدند و ثانیاً امروز آگاهی بیشتری نسبت به خباثت دشمن پیدا کرده‌اند.

سردار رمضان شریف درباره فعالیت‌های این مرکز در رابطه با دفاع مقدس سه‌گانه نیز اظهار کرد: مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه تاکنون حدود ۴۰۰ اثر برجسته را در اختیار افکار عمومی قرار داده است. ما موضوع مستندسازی وتدوین روایت‌های مقابله با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه و وقایع جنگ ۴۰ روزه اخیر را نیز در دستور کار داریم و روایت نحوه مقابله ما با دشمن و رفتاری که آنها داشتند، از زبان فرماندهان و کسانی که مجریان اصلی عملیات نظامی بودند و همینطور کسانی که در حوزه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی فعال بودند را در آینده به جامعه و بویژه نسل جوان منتقل خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز در این مرکز فصلنامه «کیان ایران» تحلیل و تبیین وقایع جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را در دستور کار دارد که تا کنون ۳ شماره از آن منتشر شده است و تحلیل و تبیین اسنادی و تاریخی این دو جنگ تحمیلی و تدوین روزشمار وقایع آنها نیز مانند جنگ تحمیلی ۸ ساله در دستور کار آتی مرکز قرار دارد تا نسل آینده بدانند در این رویارویی نابرابر ملت ما چه رشادتی از خود نشان دادند.