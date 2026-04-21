۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

نواف سلام: به‌دنبال تقابل با حزب الله نیستیم

نواف سلام: به‌دنبال تقابل با حزب الله نیستیم

نخست‌وزیر لبنان با طرح این ادعا که در سفر به آمریکا برای تحقق یک هدف اساسی یعنی عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان تلاش می‌کند، گفت که در پی رویارویی با حزب الله نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان در نشست خبری مشترک با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت: با یک هدف آشکار یعنی عقب نشینی کامل نظامیان اسرائیلی از لبنان به آمریکا سفر خواهیم کرد.

نواف سلام در ادامه سخنانش و بدون درس گرفتن از خسارت هایی که به علت نقض های مکرر آتش بس از سوی رژیم اشغالگر به لبنان وارد شده است، افزود: ما به پیروی از مسیر دیپلماسی از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل ادامه خواهیم داد. مذاکرات با اسرائیل دشوار خواهد بود و به حمایت مؤثر شرکا نیاز دارد.

وی همچنین گفت که «ما به دنبال رویارویی با حزب‌الله نیستیم» و مدعی شد «در عین حال اجازه نمی‌دهیم حزب الله ما را بترساند».

نخست وزیر لبنان تصریح کرد: ثبات پایدار در لبنان بدون عقب نشینی اسرائیل و بازگشت زندانیان و آوارگان به روستاهایشان حاصل نمی شود.

نواف سلام خاطرنشان کرد: اولویت کنونی آماده شدن برای یک کنفرانس بین المللی برای بازسازی لبنان است.

