به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان در نشست خبری مشترک با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت: با یک هدف آشکار یعنی عقب نشینی کامل نظامیان اسرائیلی از لبنان به آمریکا سفر خواهیم کرد.

نواف سلام در ادامه سخنانش و بدون درس گرفتن از خسارت هایی که به علت نقض های مکرر آتش بس از سوی رژیم اشغالگر به لبنان وارد شده است، افزود: ما به پیروی از مسیر دیپلماسی از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل ادامه خواهیم داد. مذاکرات با اسرائیل دشوار خواهد بود و به حمایت مؤثر شرکا نیاز دارد.

وی همچنین گفت که «ما به دنبال رویارویی با حزب‌الله نیستیم» و مدعی شد «در عین حال اجازه نمی‌دهیم حزب الله ما را بترساند».

نخست وزیر لبنان تصریح کرد: ثبات پایدار در لبنان بدون عقب نشینی اسرائیل و بازگشت زندانیان و آوارگان به روستاهایشان حاصل نمی شود.

نواف سلام خاطرنشان کرد: اولویت کنونی آماده شدن برای یک کنفرانس بین المللی برای بازسازی لبنان است.