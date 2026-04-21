به گزارشخبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله حسین نوری همدانی ار مراجع عظام تقلید به شرح زیر است.

بسم‌ الله الرحمن الرحیم



این روزهایی که در آن قرار داریم، از مهم‌ترین و حساس‌ترین مقاطع دوران جمهوری اسلامی است. دشمنان این ملت و کشور، در رأس آن‌ها آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایادی منطقه‌ای آنان، با همه توان در پی ضربه زدن به ایران اسلامی هستند و از هیچ توطئه و دشمنی فروگذار نمی‌کنند.



آنچه در چنین شرایطی می‌تواند نقشه‌های دشمن را خنثی سازد، حفظ وحدت، انسجام حول محور رهبری و هوشیاری و اعتماد به فرزندان ملت در میدان دفاع، اجرا و دیپلماسی است.



ملت عزیز ایران بدانند که در این ایام، نیروهای مسلح و مسئولان اجرایی کشور، با توجه به شرایط حساس موجود، در کنار یکدیگر و با تمام توان مشغول خدمت و صیانت از منافع ملی هستند. بدون تردید، حضور آگاهانه و همراه با بصیرت مردم، که ان‌شاءالله تا رفع فتنه ادامه خواهد یافت، موجب ناامیدی دشمن خواهد شد.



بر این اساس، از همه دلسوزان کشور انتظار می‌رود از هرگونه سخن یا عملی که موجب تضعیف جبهه داخلی و یا خدای ناکرده تخریب مذاکره‌کنندگان شود، پرهیز کنند. بدیهی است این عزیزان خصوصاً جناب آقای دکتر قالیباف، با آگاهی کامل از مکر، بدعهدی و سوابق طرف مقابل، و با در نظر گرفتن نگرانی‌ها و مطالبات مردم، در این عرصه گام برمی‌دارند.



ان‌شاءالله با تمسک به رهنمودهای امام راحل، رهبر شهید «رضوان‌الله تعالی علیهما» و مقام معظم رهبری «دامت برکاته»، مبنی بر حفظ وحدت، همبستگی و پرهیز از هرگونه اختلاف، از این مرحله حساس نیز با عزت و سربلندی عبور خواهیم کرد و دشمنان این ملت مأیوس و ناکام خواهند ماند.