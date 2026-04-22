پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: امروز گذر ابر در آسمان با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در پاره‌ای نقاط پیش بینی می‌شود و برروی خلیج فارس وزش بادهای شمال غربی مورد انتظار است.

حمزه نژاد افزود: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر پیش بینی می‌شود و وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در پاره‌ای نقاط به ویژه در نیمه غربی استان و ارتفاعات احتمال دارد.

وی گفت: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس در بعدازظهر با افزایش بادهای شمال غربی، متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناورها بویژه سبک و صیادی در بنادر غربی استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی در استان تا روز جمعه چهارم اردیبهشت مورد انتظار است.

وی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت، نوسان دمای استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.