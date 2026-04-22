به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بینالمللی «قرآن و انسانسازی» از دیروز، ۳۱ فروردینماه، در شهر مسقط، پایتخت عمان آغاز به کار کرد.
این کنفرانس دو روزه با هدف بررسی نقش قرآن کریم در رشد فکری و اخلاقی افراد و ظرفیت آن در شکلدهی آیندهای انسانی مبتنی بر آموزش، ارزشها و هویت برگزار میشود.
تعدادی از متخصصان علوم قرآنی و فقه اسلامی از داخل و خارج از سلطنت عمان در این کنفرانس که در دانشگاه «سلطان قابوس» مسقط برگزار میشود، شرکت کردهاند.
در روز نخست این کنفرانس، شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی اعظم عمان، ضمن سخنانی تصریح کرد: بزرگترین رویداد تاریخ، نزول این کتاب مقدس است که اذهان را بیدار و مسیر زندگی انسانها را روشن کرد.
وی ادامه داد: قرآن کریم، همانطور که خداوند متعال آن را توصیف کرده است، «هدایت بشر و دلیل روشن هدایت و فرقان» است و همانطور که خداوند متعال فرموده است: «در واقع، این قرآن به آنچه که استوارترین است هدایت میکند» و فرمود: «و ما در قرآن آنچه را که برای مؤمنان شفا و رحمت است نازل میکنیم.»
وی تأکید کرد: قرآن ابتدا بر اعراب بیسواد نازل شد، که گمراهترین مردم و دورترین آنها از حق بودند. این کتاب آنها را به امتی بینظیر در میان ملتها تبدیل کرد و سایر ملتها از آنها پیروی کردند.
مفتی اعظم عمان از مسلمانان خواست که الگوی بشریت باشند و در قرآن عمیقاً کاوش کنند تا حقایقی را که در پرده ابهام باقی ماندهاند، کشف کنند.
همچنین خلیل بن احمد الخلیلی، رئیس هیئت مدیره بنیاد اوقاف «امام جابر بن زید» عمان، در سخنرانی خود اظهار داشت: هدف این کنفرانس نشان دادن تأثیر قرآن بر رشد انسان و ارتباط آن با خالق است که افراد را قادر میسازد تا شایسته مسئولیت مدیریت بر روی زمین باشند.
وی اضافه کرد: این امر مستلزم تفکر عمیق در کتاب خداوند متعال است تا به حضوری فعال در آگاهی و نیرویی تأثیرگذار در قلب تبدیل شود و در نتیجه درک بشریت از زندگی و سرنوشت نهایی آن را تکمیل کند.
خلیل بن احمد الخلیلی تصریح کرد: هنگامی که نور قرآن بر روح میتابد، رفتار درست میشود، سازندگی و رشد شکوفا میشود و هدایت تحقق مییابد. هنگامی که حجابها از قلبها برداشته میشود، تأثیر قرآن در روح انسان آشکار میشود.
وی اظهار کرد که بشریت امروز هنوز در میان رویکردهای فکری جدا از وحی الهی در سردرگمی و آشفتگی زندگی میکند. بدون شک، راه خروج از این واقعیت آشفته، بازگشت به قطبنمای قرآنی است که تعادل بین روح و جسم را محقق، کرامت انسانی را حفظ و امت را تقویت میکند.
در جلسه اصلی این کنفرانس با موضوع «قرآن و انسانسازی» بر محوریت قرآن کریم به عنوان مرجع عالی در شکلدهی به اندیشه انسانی و تنظیم رابطه بین علم و ارزشها تأکید شد و سخنرانان خواستار تجدیدنظر مسلمانان در استفاده از قرآن در وحدتبخشی به دیدگاههای اسلامی و غلبه بر اختلافات فکری شدند.
بحثها بر اهمیت ایجاد تعادل بین درک واقعبینانه از وقایع با پایبندی به اصول اخلاقی و بهکارگیری مجدد عقل در چارچوب قرآنی که دانش و ایمان را به هم پیوند میدهد و در نتیجه به توسعه فردی متعادل که میتواند در پیشرفت جامعه مسلمانان نقش داشته باشد، متمرکز بود.
در روز نخست کنفرانس که به همت بنیاد اوقاف «امام جابر بن زید» در حال برگزاری است، پنج مقاله ارائه شد که سخنرانان به قرآن کریم، به عنوان مرجع اصلی توسعه و تمدن بشری پرداختند.
