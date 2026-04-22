داداشی: تولیدکنندگان چای جهادگران اقتصادی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی صبح چهارشنبه در نشست با کارخانهداران رودسر با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از صنعت چای اظهار کرد: تولیدکنندگان چای، جهادگران اقتصادی کشور هستند و دستگاههای خدماترسان باید در فصل برداشت با تأمین پایدار برق، آب، گاز و سوخت از فعالیت کارخانههای چای حمایت کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان در شرایط کنونی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و باید از آنان به عنوان جهادگران عرصه تولید حمایت شود.
فرماندار رودسر در ادامه با اشاره به آغاز فصل برداشت چای در استان گیلان گفت: فعالیت کارخانههای چای در این ایام بسیار فشرده و زمانمحور است و حتی وقفه کوتاه در تأمین خدمات زیرساختی میتواند به روند تولید و فرآوری محصول آسیب وارد کند.
داداشی نیاکی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای خدماترسان شهرستان تصریح کرد: تأمین برق، آب، گاز و سوخت کارخانههای چای باید در اولویت قرار گیرد و در صورت بروز حادثه یا اختلال، رفع مشکل این واحدهای تولیدی باید با سرعت و حساسیت بیشتری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات مطرحشده از سوی کارخانهداران در حوزه قوانین و سیاستهای کلان کشور قرار دارد که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، اما مسائل مرتبط با شهرستان با جدیت از سوی فرمانداری و دستگاههای اجرایی دنبال خواهد شد.
فرماندار رودسر همچنین از مکاتبه با حقشناس، استاندار گیلان برای پیگیری برخی مطالبات این بخش خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون تأمین سرمایه در گردش و سایر مشکلات مطرحشده در این جلسه بهصورت رسمی به استانداری و دستگاههای مرتبط منعکس خواهد شد.
داداشی با بیان اینکه تولیدکنندگان سرمایههای ارزشمند کشور هستند، تأکید کرد: تقویت تولید داخلی و حمایت از فعالان این حوزه از اولویتهای مدیریت شهرستان است و تلاش میکنیم با همافزایی دستگاههای اجرایی، شرایط مناسبتری برای فعالیت کارخانههای چای فراهم شود.
در این نشست، کارخانهداران چای شهرستان رودسر نیز مسائل و مشکلات خود در حوزههایی مانند تأمین انرژی، سوخت، هزینههای تولید و روند خرید برگ سبز چای را مطرح کردند و خواستار توجه بیشتر به نیازهای این بخش در آستانه فصل برداشت شدند.
