۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۸

داداشی: تولیدکنندگان چای جهادگران اقتصادی کشور هستند

داداشی: تولیدکنندگان چای جهادگران اقتصادی کشور هستند

رودسر- فرماندار رودسر با بیان اینکه تولیدکنندگان چای جهادگران اقتصادی کشور هستند، گفت: این سرمایه‌های ارزشمند نباید در شرایط سخت تولید تنها بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی صبح چهارشنبه در نشست با کارخانه‌داران رودسر با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از صنعت چای اظهار کرد: تولیدکنندگان چای، جهادگران اقتصادی کشور هستند و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در فصل برداشت با تأمین پایدار برق، آب، گاز و سوخت از فعالیت کارخانه‌های چای حمایت کنند.

وی افزود: تولیدکنندگان در شرایط کنونی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و باید از آنان به عنوان جهادگران عرصه تولید حمایت شود.

فرماندار رودسر در ادامه با اشاره به آغاز فصل برداشت چای در استان گیلان گفت: فعالیت کارخانه‌های چای در این ایام بسیار فشرده و زمان‌محور است و حتی وقفه کوتاه در تأمین خدمات زیرساختی می‌تواند به روند تولید و فرآوری محصول آسیب وارد کند.

داداشی نیاکی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان تصریح کرد: تأمین برق، آب، گاز و سوخت کارخانه‌های چای باید در اولویت قرار گیرد و در صورت بروز حادثه یا اختلال، رفع مشکل این واحدهای تولیدی باید با سرعت و حساسیت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات مطرح‌شده از سوی کارخانه‌داران در حوزه قوانین و سیاست‌های کلان کشور قرار دارد که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، اما مسائل مرتبط با شهرستان با جدیت از سوی فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهد شد.

فرماندار رودسر همچنین از مکاتبه با حق‌شناس، استاندار گیلان برای پیگیری برخی مطالبات این بخش خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون تأمین سرمایه در گردش و سایر مشکلات مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت رسمی به استانداری و دستگاه‌های مرتبط منعکس خواهد شد.

داداشی با بیان اینکه تولیدکنندگان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند، تأکید کرد: تقویت تولید داخلی و حمایت از فعالان این حوزه از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت کارخانه‌های چای فراهم شود.

در این نشست، کارخانه‌داران چای شهرستان رودسر نیز مسائل و مشکلات خود در حوزه‌هایی مانند تأمین انرژی، سوخت، هزینه‌های تولید و روند خرید برگ سبز چای را مطرح کردند و خواستار توجه بیشتر به نیازهای این بخش در آستانه فصل برداشت شدند.

