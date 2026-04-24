خبرگزاری مهر - گروه هنر - علیرضا سعیدی؛ یکی از مهم ترین مواردی که در حوزه فعالیت های فرهنگی هنری منتهی به ایام جنگ رمضان - که فعلا به «صلح پایدار» هم نرسیده و همچنان دربرگیرنده رویدادهای لحظه ای و پرتنشی هم است - نحوه فعالیت و کنش گری فعالان این عرصه است که می تواند در ایام پساجنگ به صورت دقیق، عادلانه و منطقی مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

شرایطی که قطعا دربرگیرنده ملاحظات کارشناسی شده و سنجش شده ای است که نباید ذره ای از دایره انصاف خارج شود. مسیری که در صورت لزوم نقد و تحلیل می تواند در توسعه فعالیت های فرهنگی هنری جامعه به ویژه تمرکز بر تاثیرات شگرف آن روی جامعه هدف در ایام بحران و حتی «پساجنگ» نقش اساسی ایفا و ثابت کند که آنچه در این حوزه روی می دهد می تواند تبدیل به یکی از مهم ترین مولفه ها برای افزایش تاب آوری جامعه، روحیه بخشی، افزایش انسجام و وحدت ملی شود.

عناصری که در همین ایام جنگ رمضان ثابت کرد که «هنر» تا چه میزان در آنچه به آن افزایش روحیه و ملی گرایی با تکیه بر ارزش ها، باورها و هنجارهای یک جامعه می نامیم، می تواند نقش ایفا کند. تا آنجا که مجموعه ای چون حوزه هنری انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد برخاسته از متن فعالیت های انقلاب و همچنین تبیین مفهوم «هنر انقلاب» برای دومین سال پیاپی پس از انتخاب کارن همایون فر آهنگساز مطرح سینمای ایران به عنوان چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۳، این بار محسن چاوشی را برای خوانش ۲ قطعه «علاج» و «حسبی الله» به عنوان چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۴ انتخاب می کند.

مسیری که در ذات خود نشان دهنده نقش کلید واژه ای به نام «موسیقی» در تبیین وحدت، حفظ تمامیت ارضی و گرامیداشت هم وطنانی است که جان خود را در دفاع از کیان و نام میهن عزیزمان فدا کردند. یعنی اینکه این بار «موسیقی» جور دیگری دیده شد و نشان داد که در کنار دیگر عناصر و رسانه هایی چون «تئاتر»، «سینما»، «ادبیات»، «هنرهای تجسمی» و دیگر موارد چه جایگاه مهم و معتبری دارد و دیگر نمی توان از تاثیرات و گستردگی اش به راحتی عبور کرد.

طبیعتا در این مجال بودند هنرمندانی که به واسطه پیشینه و حضور موثرشان در بزنگاه ها و رویدادهای ملی میهنی فارغ از منویات سیاسی و فکری شان در نظام سیاسی کشور، جانانه در کنار میهن و حفظ تمامیت ارضی کشور ایستادند و نشان دادند که کنش گری در اصطلاح معروف «شرایط حساس کنونی» می تواند نقش مهمی در روحیه بخشی، انسجام و تسلای خاطر بازماندگان شهدای جانفدای وطن ایفا کند.

چارچوبی عقلانی، دلسوزانه و محترم که اگرچه در این مدت هم با واکنش های منطقی و هم با واکنش های غیرمنصفانه ای نیز همراه شد اما فضایی را ایجاد کرد که بسیاری از هنرمندان عرصه های مختلف به نسبت حال و هوایی که از شرایط ناجوانمردانه جنگ تحمیلی دریافت کردند به ماجرا واکنش نشان دادند و تلاش کردند تا در این حوزه همراه مردم باشند.

یکی از همین افراد رضا صادقی از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ کشورمان است که در این نزدیک به ۵۰ روزی که از جنگ تحمیلی رمضان گذشته تمام قد کنار نام نامی «ایران» ایستاد و تلاش کرد تا با انتشار دل نوشته ها و همچنین آثار موسیقایی که تولید می کند سهم موثری برای همراهی با مردم به ویژه خانواده های داغدار شهدای دانش آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب داشته باشد. مسیری که اگر نگوییم بیشتر، اما کمتر از آنچه محسن چاوشی و برخی دیگر از هنرمندان عرصه های دیگر در حوزه کنش گری انجام دادند، نبود و موجب شد تا این هنرمند به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین هنرمندان کنش گر در این ایام حساس و ملتهب معرفی شود.

رضا صادقی این خواننده متولد محله «شیراول» شهر بندرعباس استان هرمزگان که طی این سال ها با لقب «آقای مشکی پوش» هم میان مخاطبان و طرفداران خود معروف است در روزهای اول آغاز جنگ تحمیلی رمضان و هم زمان با انتشار خبر دهشتناک بمباران مدرسه «شجره طیبه» میناب توسط دشمن که منجر به شهادت مظلومانه ۱68 دانش آموز کودک و نوجوان کشورمان شد و فضایی را فراهم ساخت که این فاجعه تبدیل به یکی از مهم ترین نمادهای این جنگ تحمیلی شود کنش گری های خود را آغاز کرد و با ارائه یک استوری با فضای تصویری نخلستان های شهر میناب نوشت: «بچه های میناب، دختران این خاک نبودند؟»

مدتی نگذشت که وی در متن پیام تبریک خود به مناسبت سال نوی متفاوت، غم زده و پراز دلهره ایرانیان طی ایام جنگ تحمیلی رمضان که تلاشی برای روحیه بخشی بود نوشت: «سال نو، با دلخوشی ها و دیدگاه های نو، بی شک خوش قدم خواهد بود. جنگ و ترس به ما یاد داد بیشتر قدر بدونیم اندک دلخوشی های روزگارمونو ... سال جدید به دلخوشی و دلگرمی و دل آرومی برای همه عزیزان دور و نزدیک. می گذره روزهای تلخ و دوباره شیرین می شه کاممون شاید کمی ایمان بیشتر برای داشتن روزهای بهتر لازمه امساله ... با آرزوی ایامی آگاه، آباد، آزاد ... در پناه خدایی که حواسشون به همه هست.»

«مشکی پوش» به فاصله کوتاهی از انتشار این متن در قالب یک طرحی که فضای آن سبزه ای در نیمکت های خالی یک مدرسه بمباران شده بود، دوباره از بچه های مظلوم شهید میناب گفت و نوشت: «هفت سینی که هیچ وقت کامل نمی شود. به یاد فرشته های میناب.»

او در ایامی که شهرهای مختلف کشور زیر بمباران و حمله دشمن بود، با انتشار یک بیت شعر و فیلمی کوتاه از کنسرت هایش کنایه ای به وطن فروشان زد و نوشت: «وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم؟/ خدا کند بمیرم و وطن فروش نباشم»

صادقی که حس میهن پرستی و وطن دوستی اش همواره در کنسرت ها و اجراهایش مورد توجه قرار می گرفت، چندی بعد در واکنش به اظهارات برخی به ظاهر وطن پرستان و همچنین خرابی هایی که از بمباران و موشک باران دشمن به ساختمان های مسکونی انجام شده بود، توضیح داد: «می مونیم درستش می‌کنیم ... خون ندادیم، جون نکندیم که اجنبی بیاد بگه راست برو یا چپ!؟ خدا مادر وطن ... من جنوبم آقایون تهدید کن. بسم الله. بچه هشت سال جنگ حقیقی و از حرف مفت مجازی ترسی نیست ... اره خودمون میسازیمش. اگر چه با خشت جان خویش.»

این خواننده در مسیر غم و اندوه هم وطنانمان بعد از شهادت عزیزانی که حین بمباران خانه های مسکونی، شهید یا مجروح شدند و هر از چندگاهی ویدئوهایی از آواربرداری و جستجو برای یافتن این پیکرهای پاک توسط امدادگران هلال احمر در فضای مجازی منتشر می شد، نوشت: «اگه انسانی و باور انسانی داری و دیدن این تصویر خونت و بجوش میاد … پس این سرزمین ساخته میشه ... بمیرم برای وطنم، هم وطنم.»

«آقای مشکی پوش» چندی پیش بود که به نظرمی آمد طاقت ماندن در پایتخت را ندارد. به همین جهت و در بحبوحه جنگ به میناب سفر کرد و از همان جا در کانال خود صدایی را منتشر کرد و گفت: «سلام به همه رفقا، سلام به همه خوب ها، سلام به همه وطن پرست ها، آدم حسابی ها، کار درست ها. سال نو مبارک. نماز و روزها قبول. حتی آنهایی که روزه نگرفتن هم دلشان با آنهایی که روزه گرفتند. خیلی هم ممنون که با همه محبت ها سراغم را گرفتید. اینها و همه واژه هایی که به سمت من میاد نشان دهنده سراغ یک خانواده از عضو یک خانواده هست. من اهل بندرعباس. من اهل میناب، اهل جایی که بچه های مظلوم ما را پاره پاره کردند. آمدم اینجا نشستم. همین جا در همین جنوب. جایی که به دنیا آمدم. اگر به رفتن باشد. همین جا می میرم. اگر باز به گفتن و خندیدن باشد با همین مردم می خندم. من نه قهرمانم نه پهلوانم. من آدم با دل و جراتی هم نیستم. من فقط یک ایرانی ام. خاک پای شما. خاک پای ایران. سایه مهرتان بالای سر من. عشقتان زیاد. بازهم می گویم قرار است بسازیم. خودمان هم می سازیم. فقط خودمان می سازیم. جوری هم می سازیم که به دلمان بنشیند. هنوز بوی بهار نارنج نیامده اما صبر می کنیم تا بیاید. وقتی هم بیاید باهم برای هم شادی می کنیم.»

صادقی مدتی بعد هم نوشت: «از داغ گلهای دی ماه تا کودکان بی گناه میناب ... غریب وطن. بی نوا وطن.»

سوگواری این خواننده که در دل نوشته ها و متن هایش مرتب تکرار می شد، تا آنجا ادامه داشت که او با انتشار تصویری متفاوت از خود در فضای مجازی تلاش کرد تا نقشی هم در تاب آوری داشته باشد. به همین جهت و چون می‌دانست طرفدارانش پیگیر مطالبش هستند، توضیح داد: «بخند رفیق ... برای بغضهامون فرصت زیاده … خدا حواسش به این خاک و مردمش هست … برای اونایی که جوون دادن تا خنده های مردمشون برقرار بمونه.»

وی همچنین با انتشار تصویری از نخل های منطقه میناب اقدام به انتشار متنی میهن پرستانه کرد و نوشت: «تا این نخل ایستاده و سبزه و سربلند ... این وطن برقراره»

او مدتی بعد با انتشار تصاویر و مطالبی کوتاه که نشان از میهن پرستی و وطن پرسی او بود نوشت: «با من فریاد بزن: خدا، مادر، وطن»؛ صدای بمب و موشک، بی وقفه، جنوب ... اما داریم کنار هم برای با هم بودن شکر می کنیم. این روزها هم تموم میشه.»

به واسطه همین نوشته ها بود که رضا صادقی در همین ایام قطعه‌ای با نام «خدا مادر وطن» را در دسترس مخاطبان قرار داد و فضایی را فراهم ساخت تا روحیه وحدت بخشی و حفظ انسجام ملی در دفاع از کیان میهن مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

این خواننده در روزهایی که بسیاری از هم‌وطنان‌مان به سهم خود برای دفاع از مام میهن تلاش می کردند، در فضایی نمادین اقدام به انتشار پیام یکی از طرفدارانش کرد که نوشته بود: «سلام با آهنگتون ما رو هم به خدا و هم به وطن و هم به مادر نزدیک تر کردید. مصمم تر برای دفاع و پای وطن ماندن. هنرمند ایرانی و با غیرت جنوبی دم شما گرم.»

صادقی هم پاسخ داده بود: «همه کنار همیم و باهمیم. ممنونم از مهرتون. امیدوارم قابل باشم برای محبتتون.»

صادقی در توضیح این مطلب تصریح کرده بود: «این یعنی هم وطن. از این پیام ها بیش از هزار تا دارم و هم ستاره است در آسمان جهانم.»

فعالیت های ملی میهنی صادقی ادامه داشت تا اینکه وی دست به تولید تازه ترین اثر خود به مناسبتبحبو چهلم شهدای مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب به نام «موهای خاکی» با ترانه و تهیه کنندگی یاحا کاشانی، تنظیم علیرضا افشار، میکس سعید صالحی، کارگردانی امین ملک زاده زد و در این باره نوشت: «تقدیم به چهلم بچه های میناب. موهای خاکی … وطن را با نقشه نشان می‌دهند … ما با اسم‌ها شناختیمش؛ اسمِ بچه‌های بی‌گناهِ میناب که یکی‌یکی کم شدند … و هنوز، جای خالی‌شان روی قلب این خاک می‌سوزد؛ وطنی زخم‌خورده، اما استوار.»

رضا صادقی از پس این روزهای دشوار بود که دوباره برای حفظ وحدت و انسجام ملی مردم نوشت: «مهربون باشیم حتی اگه مخالف باورهای همیم، به جون وطن افتادن، به جون هم نیوفتیم.»

داغ بچه های میناب نه برای رضا صادقی تمامی دارد و نه برای همه مردم ایران؛ بنابراین او تلاش کرد تا با انتشار یک قطعه موسیقایی جدید به نام «گل میناب» با ترانه میترا مهدی پور، ملودی علی نیک پی و تنظیم ایمان تیموریان، همدردی خود را با این داغ دوباره ابراز کند و بنویسد: «به یاد و یادبود چهلم ۱۷۰ فرشته میناب شهر همیشه غریبم.»

البته در کنار دیگر فعالیت های میهن پرستانه رضا صادقی، همزمان با انتشار سریال نمایش خانگی «اهل ایران»، قطعه‌ این اثر همراه با موزیک ویدیوی آن با صدای وی منتشر شد.

دیگر عوامل این قطعه عبارتند از آهنگساز: علیرضا افشار، تنظیم‌کننده: انوشیروان تقوی، میکس و مسترینگ و گیتاریست: انوشیروان تقوی، تهیه‌کننده: یاحا کاشانی، موزیک ویدئو: مهدی اولادوطن و طراح گرافیک: عرفان بهمنی.

به هر ترتیب آنچه از رضا صادقی در عرصه کنش‌گری های چهره‌های شناخته شده هنر و موسیقی سراغ داریم، تلاشی موثر در جهت افزایش تاب آوری جامعه، وحدت بخشی و حفظ روحیه مردمانی بود که در همین ایام جنگ رمضان جانانه کنار نام میهن ایستاده‌اند و در تلاش هستند تا از پس این روزهای سخت یار یکدیگر هم باشند. مسیری که به واسطه کنش‌گری هنرمندان عرصه‌های مختلف می تواند به افزایش این حس و باور، نقش قابل توجهی ایفا کند.