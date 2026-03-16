بابک رضایی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دستاوردها و فعالیت های این مجموعه در ایام جنگ رمضان طی روزهای گذشته توضیح داد: از ساعت های اولیه جنگ تحمیلی سوم که توسط امپریالیسم جهانی و دشمن صهیونیستی به ملت شریف ایران وارد شد و پس از اعلام خبر شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اولین و شاید کمترین کاری که انجام دادیم صدور بیانیه ای در محکومیت‌ به شهادت رساندن این عزیز والا مقام و هم دردی با ملت شریف ایران در از دست دادن این رهبر بی نظیر بود که سربلندی و عزت کشورمان را در این سال‌ها تداوم داد.

وی افزود: پس از این فرآیند موضوع تولید آثار موسیقایی به ویژه آثار موسیقایی کلام محور به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت ها در دستور کار قرار گرفت و در همین محور با هماهنگی شورای شعر دفتر موسیقی و همراهی صمیمانه تعدادی از شاعران کشور تلاش کردیم تعدادی شعر را از این دوستان دریافت کرده تا بر اساس این اشعار آثاری تولید و در اختیار مؤسسات تهیه و تولید آثار موسیقایی و تعدادی از هنرمندان قرار گیرد تا زمینه تولید این آثار با محتوای مورد نظر مهیا شود.

رضایی در معرفی دیگر برنامه های دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز جنگ رمضان تاکنون عنوان کرد: با توجه به اینکه رهبر شهید به حق رهبری هنرشناس و هنرآموز بودند، تلاش کردیم به تأسی از رسم هر ساله ایشان در برگزاری ویژه برنامه ای که در نیمه ماه مبارک رمضان این سال‌ها با حضور شاعران و هنرمندان برگزار می شد ویژه برنامه ای با عنوان «شب شعر رهبر شهید» را به میزبانی برج آزادی تهران ساماندهی کنیم که در این برنامه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد رودکی و تعدادی دیگر از مجموعه ها مشارکت ارزشمندی داشتند. برنامه ای که به اعتقاد من گامی کوچک در معرفی رهبر فرزانه ای بود که عزم بزرگی در اقتدار و اهتزاز پرچم این کشور داشتند.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: همان طور که پیش تر نیز اشاره داشتم برنامه ریزی برای تولید آثار موسیقایی ملی میهنی ویژه این ایام یکی از اهداف اصلی بود بر این اساس با توجه به جایگاه و نفوذی که موسیقی می تواند در اتفاقات اجتماعی و ملی داشته باشد با همراهی مجموعه ها و دستگاه های موازی تولید آثار هنری از جمله حوزه هنری، مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا وسیما و تعدادی از موسسات تولید آثار موسیقایی این مسیر را تداوم دادیم. در این چارچوب دفتر موسیقی وزارت فرهنگ ۴ اثر را تولید و با همکاری معاونت رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آنها را در سطح رسانه های خبری و رسانه ملی انعکاس داد. البته آثار دیگری در دست تهیه است که به این ۴ اثر اضافه می شود و ما می توانیم آثار بیشتری را منطبق با شرایط امروز کشور تولید کنیم.

وی گفت: من بر این باورم حضور هنرمندان موثر موسیقی کشورمان بعد از اعلام فراخوان دفتر موسیقی برای تولید آثار موسیقایی روند بسیار خوبی پیدا کرد و ما در کنار این فراخوان شاهد تولید محصولات اثربخشی از سوی هنرمندانی چون محسن چاوشی و حامد همایون بودیم. البته پیش از این فراخوان، هنرمندانی چون کارن همایون فر، گرشا رضایی، رضا صادقی و تعدادی دیگر از هنرمندان آثاری را منتشر کردند فرآیندی که مطمئنم در روزهای آتی صحنه های جذاب تری را در دل و جان ملت شریف و عزیزمان خلق می کند.

رضایی یادآور شد: به هر حال موسیقی در هر دوره از تاریخ پرافتخار ایران عزیزمان در کنار اتفاقات مختلف حضور موثری داشته و آثاری در این زمینه تولید شده که هم به ثبت تاریخی این وقایع کمک کرده و هم در بزنگاه های تاریخی خروش و همیت ملت ایران را ایجاد کرده است. ‌مسیری که حتم دارم در این برهه تاریخی بسیار بزرگ کشورمان هم به خوبی نقش ایفا می‌کند تا به زودی شاهد نوای پیروزی ایران عزیزمان باشیم.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برنامه ریزی برای اجراهای میدانی حوزه موسیقی همچون جنگ ۱۲ روزه انجام گرفته است؟ توضیح داد: اجراهای این چنینی بی تردید باید براساس چارچوب های زمانی که در آن قرار داریم برنامه ریزی شود که طبیعتا شرایط زمانی فعلی با آنچه در جنگ ۱۲ روزه انجام شد متفاوت است اما اگر توفیق داشتیم به لطف حضرت ولیعصر (عج) پس از پیروزی ایران عزیزمان با حضور هنرمندان عرصه موسیقی برنامه هایی را برگزار می کنیم که می تواند رویداد ارزشمندی در این پیروزی باشد.

رضایی در پایان درباره عملکرد هنرمندان در جریان جنگ رمضان تصریح کرد: حرکتی که طی روزهای گذشته توسط هنرمندان آغاز شد هر روز روند پر تکرارتری دارد و در مسیر روشنگرانه و حق طلبی ملت ایران پیش می رود. به اعتقاد من عملکرد هنرمندان چه در عرصه هنرهای نمایشی چه در حوزه هنرهای تجسمی و از همه مهم تر موسیقی جریان بسیار روشنی را تصویر کرده است. به هر ترتیب هنر موسیقی همواره در همه جریانات خالق آثار ماندگاری بوده است و در این فرآیند فعلی هم تداوم خواهد داشت و ما می توانیم بعد از پایان جنگ تحمیلی همین آثار را مورد نقد و بررسی قرار داده و حتی بر مبنای آنها شرایطی را برای تولید اثر هنری با دستمایه این جنگ‌ برای ثبت در تاریخ و تنویر افکار عمومی جهان به کار ببندیم.