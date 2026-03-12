از حامد همایون تا رضا صادقی؛ چند قطعه موسیقی در روزهای مقاومت تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی به خاک کشور عزیزمان ایران و در راستای تقویت روحیه ملی و همبستگی مردمی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» اقدام به تولید و انتشار چند قطعه موسیقایی با مضمون وطن‌ و مقاومت کرده است.

این آثار با حضور جمعی از خوانندگان مطرح موسیقی کشور تولید شده و تلاش دارد روایتگر احساسات مردم ایران نسبت به وطن، ایستادگی و همدلی در روزهای حساس کنونی باشد.

در همین راستا، قطعه «خدا، مادر، وطن» با صدای رضا صادقی منتشر شده است. این اثر با ترانه‌ای از بابک صحرایی و آهنگسازی رضا صادقی تولید شده و بر پایه ملودی موسیقی فیلم «قیصر» طراحی و اجرا شده است.

همچنین قطعه‌ای دیگر با صدای حامد همایون تولید شده که با فضایی حماسی و ملی به بیان عشق به وطن و روحیه ایستادگی مردم ایران می‌پردازد.

در کنار این آثار، سومین قطعه موسیقایی نیز در همین چارچوب و با همکاری هنرمندان موسیقی کشور تولید شده که با مضامین مقاومت، همبستگی و پاسداشت ایران منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

همچنین آثاری با مشارکت هنرمندانی چون میلاد هارونی، پوریا بیاتی نیز در حال تولید است. قطعه‌ «عید می‌یاد» نیز با همکاری یک گروه همخوانی و با نغمه‌ای امیدبخش به زودی منتشر می‌شود.

این تولیدات هنری در ادامه مجموعه برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در روزهای اخیر است که با هدف تقویت روحیه امید، همدلی و ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز دشمنان طراحی و اجرا می‌شود.