۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

از حامد همایون تا رضا صادقی؛ چند قطعه موسیقی در روزهای مقاومت تولید شد

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» چند قطعه موسیقی با مضمون میهن تولید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی به خاک کشور عزیزمان ایران و در راستای تقویت روحیه ملی و همبستگی مردمی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» اقدام به تولید و انتشار چند قطعه موسیقایی با مضمون وطن‌ و مقاومت کرده است.

این آثار با حضور جمعی از خوانندگان مطرح موسیقی کشور تولید شده و تلاش دارد روایتگر احساسات مردم ایران نسبت به وطن، ایستادگی و همدلی در روزهای حساس کنونی باشد.

در همین راستا، قطعه «خدا، مادر، وطن» با صدای رضا صادقی منتشر شده است. این اثر با ترانه‌ای از بابک صحرایی و آهنگسازی رضا صادقی تولید شده و بر پایه ملودی موسیقی فیلم «قیصر» طراحی و اجرا شده است.

همچنین قطعه‌ای دیگر با صدای حامد همایون تولید شده که با فضایی حماسی و ملی به بیان عشق به وطن و روحیه ایستادگی مردم ایران می‌پردازد.

در کنار این آثار، سومین قطعه موسیقایی نیز در همین چارچوب و با همکاری هنرمندان موسیقی کشور تولید شده که با مضامین مقاومت، همبستگی و پاسداشت ایران منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

همچنین آثاری با مشارکت هنرمندانی چون میلاد هارونی، پوریا بیاتی نیز در حال تولید است. قطعه‌ «عید می‌یاد» نیز با همکاری یک گروه همخوانی و با نغمه‌ای امیدبخش به زودی منتشر می‌شود.

این تولیدات هنری در ادامه مجموعه برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در روزهای اخیر است که با هدف تقویت روحیه امید، همدلی و ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز دشمنان طراحی و اجرا می‌شود.

کد خبر 6772538

