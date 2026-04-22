۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

ارزیابی خسارات ناشی از حمله دشمن به بخش‌هایی از قلعه «فلک‌الافلاک»

خرم‌آباد - مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان از ارزیابی خسارات ناشی از حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به بخش‌هایی از قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور با اشاره به بازدید مشاور وزیر میراث‌فرهنگی از قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»، اظهار داشت: مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، با حضور در استان لرستان، از قلعه «فلک‌الافلاک» و اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان لرستان بازدید کرده است.

وی افزود: این بازدید باهدف ارزیابی خسارات ناشی از جنگ رمضان به بخش‌هایی از قلعه «فلک‌الافلاک» و همچنین بررسی تجهیزات و عملکرد اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان صورت‌گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی قلعه «فلک‌الافلاک»، بر لزوم توجه به مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این اثر تاریخی تأکید کرد.

حسن‌پور، گفت: وضعیت اتاق رصد و پایش یگان حفاظت به‌منظور اطمینان از آمادگی و کارایی آن در تأمین امنیت میراث‌فرهنگی استان موردبررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6807970

