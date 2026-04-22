به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور با اشاره به بازدید مشاور وزیر میراث‌فرهنگی از قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»، اظهار داشت: مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، با حضور در استان لرستان، از قلعه «فلک‌الافلاک» و اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان لرستان بازدید کرده است.

وی افزود: این بازدید باهدف ارزیابی خسارات ناشی از جنگ رمضان به بخش‌هایی از قلعه «فلک‌الافلاک» و همچنین بررسی تجهیزات و عملکرد اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان صورت‌گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی قلعه «فلک‌الافلاک»، بر لزوم توجه به مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این اثر تاریخی تأکید کرد.

حسن‌پور، گفت: وضعیت اتاق رصد و پایش یگان حفاظت به‌منظور اطمینان از آمادگی و کارایی آن در تأمین امنیت میراث‌فرهنگی استان موردبررسی قرار گرفت.