رشد ۹۰ درصدی سرانه فضای ورزشی مدارس کرمان در یک سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرح بخش، صبح چهارشنبه در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی درون مدرسه ای دبیرستان نمونه دولتی سید کمال الدین موسوی شهر کرمان با اشاره به نقش ورزش و فعالیت های تربیت بدنی در تربیت نسلی سالم و توانمند گفت: ساخت و تجهیز فضا های ورزشی درون مدرسه ای از اولویت های مهم آموزش و پرورش استان کرمان است.

وی با اشاره به افتتاح و بهره برداری از ۱۱۹ پروژه ورزشی درون مدرسه ای شامل« استخر شنا، کلاس درس تربیت بدنی، زمین چمن مصنوعی و کف پوش روباز» در یکسال اخیر در استان کرمان گفت: سرانه فضای ورزشی مدارس استان کرمان به ۵۲ صدم متر مربع رسیده که نسبت به سال گذشته بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

فرح بخش ، از انعقاد تفاهم نامه ساخت بیش از ۱۹۰ پروژه ورزشی درون مدرسه ای در سال ۱۴۰۵ با ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان خبر داد و افزود: ساخت فضاهای ورزشی درون مدرسه ای در مدارس شبانه روزی در دستور کار جدی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از کاشت ۱۶۸ درخت به نام شهدای دانش آموز و فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب در حاشیه زمین های چمن ورزشی درون مدرسه ای نیز خبر داد.

گفتنی است زمین چمن مصنوعی درون مدرسه ای دبیرستان نمونه دولتی سید کمال‌الدین موسوی ناحیه دو کرمان به نام شهید محمد صدرا زارعی دور از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب افتتاح شد.