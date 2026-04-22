افتتاح زمین چمن مصنوعی در شاهرود به یاد شهدای دانش آموز میناب

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح اولین زمین چمن مصنوعی استان سمنان یادبود شهید دانش‌آموز حیدر صالحی کهنشوئیه از شهدای دبستان شجره طیبه میناب در شاهرود همزمان با ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم که نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد شهرستان شاهرود و همچنین مدیران آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان سمنان در آن حضور داشتند از ورزشکاران قهرمان شهرستان شاهرود قدردانی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ وزارت آموزش و پرورش اجرای ۱۶۸ پروژه ورزشی را به نام ۱۶۸ دانش‌آموز شهید در دستور کار قرار داده است، گفت: افتتاح زمین چمن در شاهرود، نخستین گام از این برنامه ملی است.

قاسم شریفی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های ورزشی استان گفت: چمن‌های مصنوعی دانش‌آموزی در قالب طرح شهید سلیمانی در حال توسعه است و طی ماه‌های اخیر پروژه‌های متعددی در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: این زمین نیز به مساحت ۴۲۰ منرمربع و با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، در مدت کمتر از یک ماه تکمیل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر ضرورت افزایش سرانه فضاهای ورزشی ادامه داد: در کنار این پروژه، عملیات اجرایی استخر دانش‌آموزی شاهرود نیز با تأمین بخش قابل توجهی از اعتبار آغاز شده و تلاش می‌کنیم این مجموعه بزرگ ورزشی را نیز به‌زودی به مرحله بهره‌برداری نزدیک کنیم.

شریفی از برنامه‌ریزی برای تکمیل دو زمین چمن مصنوعی دیگر در شهرستان شاهرود تا پیش از تابستان خبر داد و گفت: هدف ما این است که با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شاهرود، مدارس بیشتری از فضای استاندارد ورزشی برخوردار شوند.

وی با اشاره به رویکرد استفاده عمومی از فضاهای ورزشی آموزش و پرورش اظهار داشت: سیاست ما این است که این فضاها صرفاً محدود به ساعت مدرسه نباشد و دانش‌آموزان و نوجوانان محله نیز بتوانند در ساعات غیرآموزشی از آن استفاده کنند.