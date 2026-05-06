به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده، ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه استانی در کرمان گفت: اصلیترین سرمایه کشور، نیروی انسانی است و این سرمایه در کلاس درس و به دست معلمان شکل میگیرد؛ مسیر پیشرفت و توسعه از آموزش و پرورش و مدرسه میگذرد.
وی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت و تأکید رئیسجمهور بر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، افزود: نیروی انسانی هدف و محور همه حرکتهای توسعه است و این نیرو در مدرسه تربیت میشود.
محمودزاده، ضمن اشاره به هم زمانی هفته معلم با روزهای پرغم اخیر بیان کرد: همه ما در فقدان چهرههای برجسته و شهدای عزیز، بهویژه رهبر انقلاب داغداریم، اما مسیر آنان ادامه دارد و معلمان در خط مقدم تربیت نسل آینده ایستادهاند.
وی با یادآوری جایگاه استاد شهید مرتضی مطهری گفت: روز معلم به یاد این اندیشمند بزرگ نامگذاری شده و استمرار راه او، وظیفه امروز معلمان است که نقشی بیبدیل در تعالی اندیشه اسلامی دارند.
معاون وزیر آموزش و پرورش یکی از مهمترین مأموریتهای نظام آموزشی را تقویت هویت ملی و اسلامی دانست و تأکید کرد: دانشآموز باید متخلق به اخلاق اسلامی و دارای باور و هویت مستحکم باشد؛ این مسئولیت تنها بر دوش معلم نیست و نیازمند همکاری سایر دستگاههای فرهنگی است.
محمودزاده ،خاطرنشان کرد: اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وظیفهای ملی است و باید برای تربیت انسان در تراز انقلاب اسلامی، گامهای اساسی و مؤثر برداشته شود.
وی با تأکید بر اهمیت اقتدار علمی افزود: قدرت علمی، پایه قدرت سیاسی و اقتصادی کشور است و بخش عمده توان دفاعی و فناوری امروز، محصول تلاش معلمان و دانشآموزانی است که راه علم و دانش را برگزیدهاند.
