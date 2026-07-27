به گزارش خبرنگار مهر، محمد واعظی نژاد، ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان که با محور پروژه مهر در هتل آسمان برگزار شد، با بیان اینکه همه ظرفیتها برای آمادهسازی مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید بسیج شده است، گفت: تطبیق کد فضا با کد سازمانی یکی از الزامات وزارتخانه است و شهرستانهایی که تا ۲۰ مردادماه این فرآیند را تکمیل نکنند، با مسدود شدن سامانه ابلاغ مواجه می شوند، از این رو ضروری است مسئولان شهرستانها در اسرع وقت با مراجعه به اداره کل، نسبت به تکمیل این فرآیند اقدام کنند.
وی با اشاره به برنامههای عمرانی این ادارهکل افزود: از آغاز شکل گیری نهضت مردمی مدرسه سازی در دولت چهاردهم از ۱۹۰ مدرسه پیش بینی شده برای احداث در این نهضت، برای ساخت ۱۲۸ مدرسه اقدام شده است که حداقل ۸۰ مدرسه از این تعداد در سطح استان تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده و تحویل آموزش و پرورش می شود.
وی ادامه داد: اگرچه مشکلات اقتصادی و برخی مسائل مرتبط با پیمانکاران روند اجرای پروژهها را با چالش مواجه کرده است، اما با همکاری استانداری و دستگاههای نظارتی، تلاش میکنیم بیشترین تعداد کلاسهای درس را تا اول مهر به بهرهبرداری برسانیم.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان تأمین تجهیزات آموزشی را از دیگر اولویتهای اداره کل دانست و گفت: با اخذ مجوزهای لازم، بخش عمدهای از تجهیزات مورد نیاز مدارس از طریق شرکت فنسازان تأمین می شود تا ضمن حمایت از ظرفیتهای استان، فرآیند تجهیز مدارس نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
واعظی نژاد، افزود: در همین راستا، لازم است درخواستهای مربوط به تجهیزات از یک مسیر مشخص و هماهنگ به اداره کل ارسال شود تا امکان برنامهریزی و توزیع مناسب فراهم باشد.
وی از اجرای گسترده عملیات ایزوگام و تعمیرات مدارس در سطح استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی در شهرستانها آغاز شده و تلاش میشود تمامی موارد مورد نیاز پیش از آغاز مهرماه به پایان برسد.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان بر ضرورت تدوین برنامهای منسجم برای نگهداری مستمر مدارس تأکید کرد و خواستار معرفی مسئول یا سازوکاری مشخص در شهرستانها برای پیگیری امور تعمیر و نگهداری شد.
وی به انعقاد تفاهمنامه با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اشاره کرد و گفت: در قالب این تفاهمنامه، نصب نیروگاههای خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس واجد شرایط آغاز می شود و از شهرستانها درخواست شده است فهرست مدارس دارای شرایط لازم، از جمله ساختمانهای احداثشده از سال ۱۳۸۰ به بعد، دارای استحکام مناسب، فضای کافی روی بام و بدون سایهاندازی، را در اسرع وقت به ادارهکل اعلام کنند تا از این فرصت ملی برای توسعه انرژیهای پاک در مدارس استان بهرهبرداری شود.
واعظی نژاد، با تأکید بر اهمیت همافزایی میان ادارهکل و شهرستانها اظهار داشت: با همکاری، برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر، میتوان شرایط مطلوبی را برای آغاز سال تحصیلی جدید و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی استان فراهم کرد.
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