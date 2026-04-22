تشریح شرایط انتخابات ۱۲ فدراسیون/ ثبت نام متقاضیان جدید از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حمله صهیونی - آمریکایی به خاک جمهوری اسلامی که منجر به ایجاد «جنگ رمضان» شد، پیگیری تمام برنامه ها و رویدادهای ورزشی در کشور را به حالت تعلیق در آورد. این موضوع تاثیر مستقیم روی روند انتخاباتی فدراسیون های ورزشی گذاشت طوریکه منجر به لغو زمان از پیش تعیین شده برای تشکیل مجمع انتخاباتی برخی فدراسیون ها شد.

کوهنوردی (۱۸ فروردین)، تکواندو (۱۹ فروردین)، کبدی (۲۳ فروردین) و ورزش های آبی (۲۴ فروردین) فدراسیون هایی بودند که با وجود آتش بس و به دلیل تعلیق سراسری در پیگیری فعالیت های ورزشی، برگزاری انتخابات شان در زمان مقرر لغو شد.

وزارت ورزش اما با لحاظ کردن در پیش بودن بازی های آسیایی ناگویا و اهمیت سر و سامان دادن به شرایط مدیریتی فدراسیون ها، در تعامل با هیئت رئیسه آنها، زمان انتخابات شان را نهایی کرده است اما پیش از آن نام نویسی از کاندیداهای ریاست در دیگر فدراسیون ها در برنامه خواهد بود.

وزارت ورزش با آغاز نام نویسی از متقاضیان ریاست در ۵ فدراسیون، پروسه انتخاباتی ۱۴۰۵ را استارت می زند

آغاز پروسه انتخاباتی ۱۴۰۵ فدراسیون ها با نام نویسی از متقاضیان جدید ریاست

اسکیت، تیراندازی و نابینایان وکم بینایان ۳ فدراسیونی هستند که دوره ریاست آنها طی سال گذشته تمام شد. وزارت ورزش برای این فدراسیون ها اقدام به تعیین سرپرست کرد. بر این اساس و به دنبال پایان دوره مجید هنرجو در فدراسیون اسکیت، از ۱۹ بهمن محمدرضا فضلی به عنوان سرپرست در این فدراسیون آغاز به کار کرد. ۲۵ بهمن هم محمدرضا بابایی به عنوان سرپرست وارد فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان شد تا با توجه به پایان دوره ریاست محمدرضا مظلومی، به رتق و فتق امور این فدراسیون بپردازد.

تیراندازی هم دیگر فدراسیونی بود که سال گذشته با پایان دوره ریاست مواجه شد. دوره اول ریاست مرتضی قربانی در این فدراسیون ۳۰ بهمن تمام شد و وزارت ورزش هفته گذشته (۲۴ فروردین) سهیل برخورداری را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

علاوه بر این، استعفای مصطفی نکونعل آزاد از فدراسیون ورزش های ناشنوایان و حکم ۲ دی وزیر ورزش برای محمد اسدمسجدی به عنوان سرپرست، این فدراسیون را سال گذشته و زودتر از موعد مقرر وارد دوره سرپرستی کرد. فدراسیون ورزش های کارگری هم دیگر فدراسیونی بود که سال گذشته وارد دوره سرپرستی شد. جواد رمضی رئیس این فدراسیون بود که زودتر از موعد مقرر از سمتش کناره گیری کرد. در همین راستا حجت نظری به عنوان سرپرست این فدراسیون که به صورت مشترک زیر نظر وزارت ورزش و وزارت کار فعالیت دارد، منصوب شد.

بدین ترتیب این ۵ فدراسیون ماه های پایانی سال گذشته را با سرپرست سپری کردند اما به خاطر جنگ رمضان، آغاز پروسه انتخاباتی شان به سرانجام نرسید. البته قرار است از هفته آینده این پروسه با اسکیت استارت بخورد.

اعلام زمان نام نویسی از کاندیداهای ۵ فدراسیون

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: نام نویسی از کاندیداهای ریاست در فدراسیون اسکیت از ۶ اردیبهشت آغاز می شود. ۸ اردیبهشت برای آغاز نام نویسی متقاضیان ریاست در فدراسیون تیراندازی تعیین شده است. این زمان برای فدراسیون های ناشنوایان و نابینایان به ترتیب ۱۲ و ۱۴ اردیبهشت در نظر گرفته شده است ضمن اینکه ثبت نام کاندیداهای فدراسیون ورزش های کارگری هم از ۱۶ اردیبهشت آغاز می شود. نام نویسی نامزدها در هر یک از این فدراسیون ها به مدت ۱۰ روز کاری انجام خواهد شد.

کوهنوردی، تکواندو، کبدی و ورزش های آبی فدراسیون هایی هستند که زمان جدید انتخابات شان نهایی شده است

استارت انتخابات ۱۴۰۵ فدراسیون ها با کوهنوردی

به گفته اسبقیان، در ادامه هم تشکیل مجمع انتخاباتی برای فدراسیون هایی که پیش از این نام نویسی از کاندیداهای آنها انجام شده بود اما انتخابات شان به خاطر جنگ به تعویق افتاد، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در این زمینه با تاکید بر اینکه زمان جدید انتخابات برای ۴ فدراسیون نهایی شده است، گفت: انتخابات سال جاری فدراسیون های ورزشی با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی آغاز می شود. انتخابات این فدراسیون ۲۰ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

زمان انتخابات ۳ فدراسیون دیگر هم نهایی شده است

معاون وزیر ورزش ادامه داد: طی همین ماه انتخابات ۳ فدراسیون دیگر هم به سرانجام می رسد. مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو ۲۱ اردیبهشت تشکیل می شود و برای ۲ فدراسیون کبدی و ورزش های آبی هم به ترتیب ۲۳ و ۲۷ اردیبهشت به عنوان زمان برگزاری انتخابات نهایی شده است.

زمان انتخابات فدراسیون بدنسازی و پروش اندام هنوز نهایی نشده است

از ۱۶ ماه پیش، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و به دنبال پایان دوره عبدالمهدی نصیرزاده در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (۱۳ دی ۱۴۰۳)، این فدراسیون با سرپرست اداره می شود. البته ۲۶ مهر سال گذشته انتخابات فدراسیون بدنسازی و پروش اندام برگزار شد و طی آن مجید تلخابی با رای مثبت اعضای مجمع برای مدت چهار سال ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما ۲۰ آذر، اداره کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی با تاکید بر جعلی بودن مدرک تحصیلی تلخابی، حکم به ابطال انتخابات داد و بدین ترتیب این فدراسیون مجددا وارد دوره سرپرستی با ایرج عرب شد.

نام نویسی از کاندیداهای جدید ریاست در این فدراسیون دی سال گذشته انجام شد و حتی قرار بود ۱۹ اسفند مجمع انتخاباتی شکل بگیرد که به سرانجام نرسید. با این حال هنوز وضعیت انتخاباتی این فدراسیون نهایی نشده است.

اسبقیان در این زمینه گفت: در مورد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هم بررسی های لازم را داشته ایم و به زودی زمان انتخابات این فدراسیون نهایی می شود.

به گفته اسبقیان، در مورد سرپرست جدید بسکتبال و زمان انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی روزهای آینده تصمیم گیری می شود

معرفی سرپرست فدراسیون بسکتبال

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش همچنین گفت که طی روزهای آینده سرپرست فدراسیون بسکتبال هم تعیین و معرفی خواهد شد. جواد داوری رئیس ۴ سال گذشته فدراسیون بسکتبال بود که دوره قانونی او ۹ اسفند سال گذشته تمام شد. اسبقیان می گوید به خاطر همزمانی با جنگ رمضان، تعیین سرپرست جدید این فدراسیون به تعویق افتاد اما طی روزهای آینده انجام خواهد شد.

نیاز به زمان چندماهه برای مهیا شدن شرایط انتخاباتی فدراسیون پارادوومیدانی

پارادوومیدانی جدیدترین فدراسیونی است که در ورزش ایران شکل گرفته است. این رشته پیش از این در قالب انجمن و زیر نظر فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان فعالیت داشت اما طی یک سال گذشته طرح تبدیل آن از انجمن به فدراسیون توسط وزیر مطرح شد.

این طرح ۷ اسفند سال گذشته به سرانجام رسید و اینگونه برای نخستین بار، فدراسیون پارادوومیدانی شکل گرفت. در همین راستا مهران تیشه گران نیز به عنوان سرپرست فدراسیون جدید ورزش کشور منصوب شد تا ضمن آغاز کردن فعالیت های این فدراسیون جدید، شرایط انتخاباتش را هم مهیا کند. البته اسبقیان تاکید دارد که این مهم به زمانی طولانی نیاز دارد.

معاون وزیر ورزش در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: پروسه انتخاباتی برای فدراسیون پارادوومیدانی زمان بَر است. ابتدا باید هیئت های استانی برای این فدراسیون تشکیل شود و انتخابات شان برگزار شود. تشکیل کمیسیون هم از الزامات برای انتخابات است. با این اوصاف زمانی ۸ - ۷ ماهه و چه بسا حدول یک سال لازم است تا شرایط برای برگزاری اولین انتخابات در فدراسیون پارادوومیدانی مهیا شود.