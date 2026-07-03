قهرمانی کرمانشاه درمسابقات قهرمانی کشورو انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون پارادوومیدانی، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان "گرامیداشت سیدالشهدای ایران" از روز- پنجشنبه ۱۱ تیرماه با حضور ۱۸۶ ورزشکار از ۳۰ استان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب آغاز و پس از دو روز برگزاری با قهرمانی تیم کرمانشاه پایان یافت، تیم همدان نایب قهرمان شد و تیم آذربایجان شرقی بر سکوی سوم ایستاد.

مراسم اهدای کاپ قهرمانی و مدال و احکام قهرمانی با حضور دکتر تیشه‌گران سرپرست فدراسیون، سید علی کریمی سرپرست دبیری فدراسیون، ، بهمن رضایی سرپرست فنی مسابقات آقایان و سرپرستان تیم های برتر، برگزار شد.

شایان ذکر است دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و کارگری رئیس کمیته پارالمپیک از مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی بازدید و ضمن گفتگو با ورزشکاران و مربیان، در جریان برگزاری مسابقات قرار گرفتند.