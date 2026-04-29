به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق‌العاده فدراسیون اسکیت ۱۴ بهمن به منظور تعیین سرپرست برگزار شد و با تصمیم اعضای مجمع، تعیین سرپرست فدراسیون اسکیت به وزارت ورزش واگذار شد. مجید هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت،دوم بهمن ماه ۱۴۰۰ به عنوان رئیس فدراسیون اسکیت انتخاب شد و دوره ۴ ساله او در ۲ بهمن ۱۴۰۴ به پایان رسید. او در آستانه بازنشستگی بود و به همین خاطر با تصمیم وزارت ورزش مجمع برگزار و در نهایت محمدرضا فضلی به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شد.

ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون اسکیت از پنجم اردیبهشت ماه آغاز و به مدت ۱۰ روز تا ۱۹ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. ریاست این مجمع برعهده بخارایی دبیر فدراسیون است که در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فرایند ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون اسکیت آغاز شده و به مدت ۱۰ روز هم ادامه خواهد داشت. نفرات که برای انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام کردند پس از این ۱۰ روز اعلام خواهد شد و پس از آن فرایند ادامه روند انتخابات پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که زمان برگزاری انتخابات چه موقع است، گفت: هنوز وزارت ورزش و جوانان به ما تاریخ اعلام نکرده است. فعلا روند انتخابات در حال انجام است تا تاریخ نهایی را به ما اعلام کنند.