  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

خانه تکواندو میزبان دور جدید اردوی تیم ملی بانوان

خانه تکواندو میزبان دور جدید اردوی تیم ملی بانوان

اعضای تیم ملی تکواندو بانوان پس از پشت سر گذاشتن چند مرحله اردوی آماده سازی در شهر رشت دور جدید تمرینات خود را در خانه تکواندو و محل فدراسیون آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پس از تمرینات تیم ملی بانوان به میزبانی هیئت تکواندو گیلان در شهر رشت دور جدید اردوی تمرینی ملی پوشان جهت حضور در قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان در خانه تکواندو در محل فدراسیون از امروز شنبه پنجم اردیبهشت ماه آغاز می شد.

بر همین اساس معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، باران نعمتی و فاطمه احمدی در اردو حاضر شدند.

مهروز ساعی سرمربی، آزاده یاسایی و شیما خلیل ارجمندی اعضا کادر فنی تیم ملی را تشکیل می دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۳۱ اردیبهشت تا سوم خرداد در مغولستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6810925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها