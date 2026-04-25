خانه تکواندو میزبان دور جدید اردوی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پس از تمرینات تیم ملی بانوان به میزبانی هیئت تکواندو گیلان در شهر رشت دور جدید اردوی تمرینی ملی پوشان جهت حضور در قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان در خانه تکواندو در محل فدراسیون از امروز شنبه پنجم اردیبهشت ماه آغاز می شد.

بر همین اساس معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، باران نعمتی و فاطمه احمدی در اردو حاضر شدند.

مهروز ساعی سرمربی، آزاده یاسایی و شیما خلیل ارجمندی اعضا کادر فنی تیم ملی را تشکیل می دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۳۱ اردیبهشت تا سوم خرداد در مغولستان برگزار خواهد شد.