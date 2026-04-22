آزادی یک محکوم به قصاص در کهریزک با بخشش اولیای دم

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش‌های مستمر دستگاه قضایی و مشارکت انجمن حمایت از زندانیان بخش کهریزک و خیرین نیک‌اندیش، پرونده یک فقره قتل عمد که سال گذشته در این منطقه به وقوع پیوسته بود، با رضایت اولیای‌دم و در فضایی آکنده از گذشت و انسان‌دوستی به صلح و سازش منتهی شد.

در جلسه‌ای که با حضور محمد علی‌محمدی، رئیس دادگستری بخش کهریزک، عبدی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان، جمعی از خیرین منطقه، وکیل خانواده مقتول و خانواده محکوم برگزار شد، پس از گفت‌وگوها و تلاش‌های صورت‌گرفته برای ایجاد سازش، اولیای دم با اقدامی ایثارگرانه از حق قصاص خود گذشتند.

رئیس دادگستری کهریزک در این نشست با قدردانی از اقدام بزرگ‌منشانه خانواده مقتول و نقش مؤثر خیرین و انجمن حمایت از زندانیان در تحقق این سازش، بر اهمیت گسترش فرهنگ صلح، گذشت و مصالحه در جامعه تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است و در سال‌های اخیر نیز با تأکیدات رئیس قوه قضاییه، تلاش برای حل‌وفصل اختلافات از طریق صلح و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، معتمدان محلی و خیرین بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدام ارزشمند علاوه بر نجات جان یک انسان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه همدلی و گذشت در جامعه باشد.

با ثبت رضایت اولیای دم در این پرونده، محکوم به قصاص پس از حدود یک سال آزاد و این پرونده با صلح و سازش مختومه شد.