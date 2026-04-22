پورخاقان: اقتدار نیروهای مسلح عامل ابطال توطئه های دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تبیین سیاستهای کیفری سال ۱۴۰۵ با حضور مسئولان، قضات دادسراها و دادگاههای نظامی استان تهران و مشارکت ویدیوکنفرانسی رؤسای سراسر کشور برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ابتدای این نشست، با تسلیت شهادت قائد امت اسلامی و تبریک دهه کرامت، به واکاوی ابعاد شخصیتی رهبر شهید پرداخت و اظهار داشت: شهادت رهبر معظم انقلاب مصیبتی عظما برای جهان اسلام بلکه بشریت بود. ایشان فقیهی دانشمند، آیندهنگر و فرماندهی تمامعیار در عرصههای بینالمللی بودند که فقدانشان ضایعهای جبرانناپذیر است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به حضور حماسی مردم در اقصینقاط کشور برای بیعت با رهبری جدید که خلف صالح قائد شهید هستند و بحمدالله در دو ماه گذشته به نحو احسن انقلاب را هدایت فرمودند، خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در صحنه، مصداق بارز همان وعدهای است که رهبر شهیدمان فرمودند: اگر اتفاقی برای کشور رخ دهد، خداوند ملت را مبعوث میکند. امروز شاهدیم که تدابیر هوشمندانه فرماندهی کل قوا در کنار اقتدار نیروهای مسلح، تمامی توطئههای دشمنان را نقشبرآب کرده است.
وی همچنین از مجاهدتهای مسئولان و کارکنان سازمان در ایام اخیر قدردانی کرد و بهویژه تلاشهای محمدجعفر شهبازی، فرمانده بسیج قوه قضاییه را در برقراری نظم و حضور میدانی، ستودنی دانست.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به مجاهدتهای چهلروزه اخیر، خطاب به قضات نظامی تصریح کرد: میدان اصلی مبارزه ما، دادسراها و دادگاههای نظامی است. سلاح شما در این نبرد، قلمی است که با آن انجام وظیفه میکنید. در زمان جنگ، حساسیت وظایف ما دوچندان است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، محورهای اصلی فعالیتهای این سازمان در سال جاری را به شرح ذیل تبیین کرد:
برخورد قاطع قضایی: صدور احکام بازدارنده برای نفوذیها و جواسیس با هدف حفظ امنیت ملی.
نظارت میدانی: حضور مستمر قضات در یگانهای نظامی، انتظامی و ایستهای بازرسی جهت صیانت از نیروها و پیشگیری از تخلفات.
حفظ اقتدار و روحیه رزمندگان: حمایت قانونی از نیروهای مسلح در کنار رعایت دقیق حقوق شهروندی.
تکریم ایثارگران: سرکشی و تجلیل مستمر از خانواده شهدا و جانبازان نبردهای اخیر.
وی افزود: بهرغم حملات مذبوحانه دشمن به برخی مراکز، امروز نیروهای مسلح ما در جبهه مبارزه با استکبار و تأمین امنیت داخلی، مقتدرتر و استوارتر از همیشه ایستادهاند.
وی در خصوص اعطاء مرخصی به زندانیان نیز خاطر نشان ساخت بگونهای نباشد که به کارکنان خدوم ظلم شود بگونهای که افراد صالح در صحنه باشند و زندانیان که مرتکب جرائم عمدی شدهاند در منزل کنار خانواده بسر برند.
