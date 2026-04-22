جزئیات خسارت ۳ حمله دشمن به دانشگاه علم و صنعت؛ روند بازسازی آغاز شد

مرتضی اسمعیلی، معاون اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفتگو با خبرنگارمهر، جزئیات حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به دانشگاه علم و صنعت را تشریح کرد و افزود: دانشگاه علم و صنعت ایران در سه مقطع هدف حملات قرار گرفت؛ دو بار بهصورت غیرمستقیم و یک بار بهصورت مستقیم آسیب دید و دچار مشکلات جدی شد.
وی افزود: در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ و در پی حمله هوایی به منطقه رسالت، یکی از خوابگاههای دانشگاه به نام «خوابگاه فرجام» دراثر انفجارهای ساختمانهای مجاور آسیب جدی دید. شیشهها و تیغههای داخلی خوابگاه فرو ریخت، اما خوشبختانه در آن زمان دانشجویی حضور نداشت و تلفات جانی نداشتیم. با این حال، بخشی از وسایل شخصی و تجهیزات دانشجویان، از جمله لپتاپها، زیر آوار باقی ماند. خوابگاه مزبور در حال حاضر قابل استفاده نیست.
معاون اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در مرحله دوم، سوم فروردین و در پی حمله به ساختمان واقع در ضلع جنوبی دانشگاه در خیابان ملکپور، بخشهایی از دانشگاه از جمله دانشکدههای خودرو، راهآهن، معاونت دانشجویی و مرکز تحقیقات مکانیک دچار خسارات شدید شدند.
به گفته وی، شیشهها و سقف کاذب ساختمانها تخریب شد و آسیبهای گستردهای به این واحدها وارد آمد.
تخریب کامل مرکز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت
اسمعیلی در توضیح مرحله سوم حملات اظهار کرد: در هشتم فروردین یا بامداد ۹ فروردین، مرکز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت بهصورت مستقیم مورد هدف حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و کل ساختمان مرکز ماهواره تقریباً بهطور کامل تخریب شد.
وی تصریح کرد: ساختمانهای مجاور، ساختمان فیزیک ۱ و ۲، ساختمان معارف، ساختمان علوم پایه، دانشکده فناوریهای نوین، بخشهایی از مرکز اسناد امام رضا(ع)، ساختمان ریاست و مسجد دانشگاه نیز آسیب دیدند. هرچه از محل انفجار فاصله میگرفتیم، شدت خسارات کاهش مییافت.
به گفته وی، خسارات در ساختمانهای اطراف مرکز انفجار بسیار گسترده است و دفاتر اعضای هیئت علمی در دانشکدههای فیزیک، علوم پایه، ریاضی و زبان عملاً قابل استفاده نیست.
وی همچنین به ترور هدفمند یکی از اساتید دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حمله دیگری، متأسفانه دکتر سعید شمقدری، از اساتید برجسته و متدین دانشگاه، به همراه پسر و دخترشان در منزل مسکونی خود هدف حمله هوایی قرار گرفتند و هر سه به شهادت رسیدند. این حادثه ضایعهای بسیار بزرگ برای جامعه علمی دانشگاه است.
آغاز فرایند مستندسازی خسارات
اسمعیلی درباره روند مستندسازی خسارات نیز اظهار داشت: از ساعات اولیه، روابط عمومی دانشگاه فیلمبرداری و عکسبرداری از محل انجام داد. دفتر طرحهای عمرانی و پشتیبانی دانشگاه نیز گزارشهایی تهیه و برای معاونت اداری و مالی وزارت علوم ارسال کردند. همچنین تیمی از کانون وکلای قوه قضاییه برای ارزیابی حقوقی خسارات وارد دانشگاه شدند و تمام مستندات لازم در اختیارشان قرار گرفت. همزمان، دانشکدههای عمران و معماری نیز مشغول بررسی داخلی خسارات هستند تا نتایج نهایی در اسرع وقت ارائه شود.
خسارات ۵۰۰ میلیارد تومانی و تخریب کامل مرکز تحقیقات ماهواره
وی میزان اولیه خسارات واردشده به دانشگاه را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این آسیبها شامل خوابگاه خارج از دانشگاه، ساختمان کاملاً تخریبشده مرکز تحقیقات ماهواره و سایر ساختمانهایی است که در سه مرحله حملات هدف قرار گرفتند.
اسمعیلی تأکید کرد: بیشترین تخریب مربوط به مرکز تحقیقات ماهواره بوده که بهطور کامل ویران شده است. پس از آن، دانشکدههای فیزیک ۱ و ۲، علوم پایه، گروه معارف و خوابگاه فرجام بیشترین آسیب را دیدهاند. همچنین در حمله به ضلع جنوبی دانشگاه نیز خسارات جدی به مرکز تحقیقات مکانیک — ساختمانی تازهساز در آستانه افتتاح — وارد شد.
اقدامات صورت گرفته برای بازسازی بخشهای آسیبدیده
معاون اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت ایران، در ادامه تشریح جزئیات خسارات وارده به این دانشگاه، از اقدامات صورت گرفته برای بازسازی بخشهای آسیبدیده و پیگیری جبران خسارات خبر داد.
وی در خصوص روند بازسازی اظهار داشت: جلسات متعددی با سازمان برنامه و معاونت اداری مالی وزارت علوم برگزار شده و مکاتبات فراوانی صورت گرفته است. اگرچه میدانیم جبران خسارات بهسرعت امکانپذیر نیست، اما کار بازسازی را متوقف نکردهایم.
اسمعیلی افزود: عملیات آواربرداری بهطور کامل انجام شده و تمامی شیشهها و زبالههای ناشی از انفجار در سراسر دانشگاه جمعآوری و به خارج از محوطه منتقل شده است. نصب شیشهها آغاز شده و تاکنون دو تا سه دانشکده، کار نصب شیشه را به اتمام رساندهاند.
معاون اداری و مالی دانشگاه ادامه داد: با توجه به ماهیت زمانبر و اساسیتر بودن ترمیم سقفهای کاذب و تیغههای تخریبشده، برنامهریزی کردهایم تا با فرض حضوری شدن کلاسها در مهرماه، کار ترمیم سازههای آسیبدیده را به اتمام برسانیم.
اسمعیلی با اشاره به ساختمان کاملاً تخریبشده مرکز تحقیقات ماهواره، گفت: برای طراحی و اجرای مجدد این ساختمان نیازمند تزریق اعتبار قابل توجهی هستیم. اما برای ساختمانهایی که آسیب کلی ندیدهاند اما خسارت دیدهاند، حداقل به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم آنها را برای ارائه خدمات در اول مهرماه آماده کنیم.
تامین اسکان اساتیدی که منزلشان آسیب دیده
وی در پاسخ به سؤالی درباره منازل آسیبدیده اساتید و کارکنان، افزود: تاکنون ۱۲مورد گزارش مبنی بر آسیب به منازل کارکنان و اساتید دریافت کردهایم. بلافاصله پس از گزارش، کارشناسی خبره در حوزه ریاست مستقر شد و پیگیری امور این ۱۲ خانواده از طریق شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در جریان است. مسئله اسکان این عزیزان تقریباً حل شده و همه اسکان یافته اند، روند اخذ خسارت از شهرداری نیز در حال پیگیری است.
اسمعیلی در خصوص اقدامات حمایتی داخلی دانشگاه توضیح داد: برای اساتید و کارکنان شاغل، وام قرضالحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با دوره تنفس برای بازپرداخت در نظر گرفته شده است. همچنین برای بازنشستگان دانشگاه که تاکنون دو تا سه مورد گزارش آسیب منزل داشتهایم، وام قرضالحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی پیشبینی شده است.
وی در ادامه از تلاشهای شهرداری منطقه ۴، شهردار منطقه، گروههای جهادی شهرداری، دانشجویان دانشگاه، گروههای جهادی تهران و فارغالتحصیلان و اساتید دانشگاه قدردانی کرد و گفت: با همکاری این عزیزان، دانشگاه علم و صنعت جزو اولین دانشگاههایی است که توانسته کل زبالهها را تخلیه، پاکسازی کامل را انجام و حتی خیابانها را شستشو دهد.
معاون اداری مالی دانشگاه علم و صنعت در پایان یادآورشد: این حملات، قطعاً اختلالاتی در روند علمی کشور ایجاد خواهد کرد، اما مسیری که دشمنان انتخاب کردهاند، مسیری اشتباه است. علم چیزی نیست که بتوان آن را نابود کرد. ما اعضای هیئت علمی و دانشجویان توانمندی داریم و مهمتر از آن، ارادهای قوی در دانشگاه علم و صنعت وجود دارد که کماکان در مرزهای دانش پیش برویم.
اسمعیلی افزود: نکته جالب توجه این است که کشوری که ۴۷ سال تحریم است، سرعت رشد علمی آن ۱۶ برابر متوسط دنیاست و همین امر دلیل اصلی حملات به دانشگاههاست. اگرچه اختلالاتی ایجاد خواهد شد، اما با عزمی که در خود و دانشجویانمان میبینیم، این موانع را پشت سر خواهیم گذاشت.
نظر شما